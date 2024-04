Wisła Kraków. Kibice „Białej Gwiazdy” nie pojadą do Płocka. Jarosław Królewski zadaje pytania…

Do tej pory kluby w najróżniejszy sposób tłumaczą dlaczego nie wpuszczą fanów Wisły na swoje stadiony. Wszyscy oczywiście wiedzą, że robią to pod presją swoich kibiców, a każdy udaje, że chodzi o jakieś wydumane względy bezpieczeństwa. Wisła Płock w swoim komunikacie powołuje się na słynną już uchwałę Polskiego Związku Piłki Nożnej, która w uzasadnionych przypadkach pozwala nie przyjmować kibiców gości. Ale płocczanie argumentują swoją decyzję również tym, że jak piszą: Dnia 5 sierpnia 2023 roku w Radłowie, w trakcie turnieju kibiców Unii Tarnów doszło do tragicznego incydentu z udziałem m.in. kibiców Wisły Kraków, podczas którego śmierć poniósł kibic innej drużyny.

Udział zorganizowanej grupy kibiców drużyny Wisły Kraków w trakcie zaplanowanej na dzień 13 kwietnia 2024 r. imprezy masowej - naszym zdaniem - może stanowić realne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników imprezy. W związku z tym Zarząd Klubu Wisła Płock S.A. zmuszony jest podjąć powyższą decyzję.