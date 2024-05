Wisła Kraków kontra Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Oni grali, trenowali, pracowali dla „Białej Gwiazdy” i „Słoni”

Oficjalnych meczów ze sobą oba zespoły rozegrały do tej pory raptem trzynaście. Sześć razy wygrywała Wisła, pięć razy padał remis, a dwukrotnie górą były „Słonie”.

Liczba zawodników, którzy reprezentowali barwy obu klubów jest już jednak spora. Szlaki przecierał Waldemar Dzierżanowski. Trudno się dziwić. „Dzierżan” pochodzi z Żabna. Do Wisły trafił w 1995 roku. Wypatrzył go trener Lucjan Franczak. To był czas, gdy „Biała Gwiazda” grała - tak jak teraz - na zapleczu ekstraklasy. Dzierżanowski wraz z klubem z ul. Reymonta wywalczył awans w 1996 roku, a później pięciokrotnie wystąpił w ekstraklasie. W sumie w barwach Wisły rozegrał 23 mecze, strzelił cztery bramki. Później występował w Karpatach Siepraw, Garbarni Kraków, Kmicie Zabierzów, a na zakończenie kariery wrócił w rodzinne strony i grał w budzącej się do wyzwań ekipie LKS Nieciecza, bo po taką nazwą występował wtedy ten zespół. Dzierżanowski karierę zakończył w 2010 roku awansem do I ligi. Ale w klubie został, dostał bowiem ofertę pracy z młodzieżą.