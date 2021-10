Wisła Kraków. Kto w obronie „Białej Gwiazdy”, czyli problem Adriana Guli, jaki chciałby mieć każdy trener

Na ten moment Adrian Gula ma do wyboru aż pięciu stoperów. Są to: Michal Frydrych, Adi Mehremić, Maciej Sadlok, Serafin Szota i Alan Uryga. Wszyscy grać nie mogą. Gula będzie zatem musiał dokonać wyboru. W Zabrzu wystawił aż czterech z tych zawodników. Nie zagrał tylko Mehremić. Było to jednak możliwe dlatego, że za kartki pauzował Konrad Gruszkowski, a w środku pola nie mogli zagrać ani Aschraf El Mahdioui (kontuzja i kartki), ani Patryk Plewka (choroba), przez co przesunięty do drugiej linii został Frydrych. Na Śląsk do składu wrócić będzie już mógł Gruszkowski. Z kolei raczej nie będzie brany pod uwagę El Mahdioui, który co prawda trenuje już z zespołem, ale nie w pełnym wymiarze, oszczędza kontuzjowany bark. Wciąż infekcję leczy też Plewka. I tak robi się jednak trochę ciasno. Na kogo zatem powinien postawić Adrian Gula?