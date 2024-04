Wisła Kraków. Kulisy dramatycznego meczu w Pruszkowie, czyli jak „Biała Gwiazda” odwróciła losy spotkania Bartosz Karcz

Bartek Ziółkowski/wislakrakow.com

Wisła Kraków najpierw nie wygrała trzech meczów z rzędu, a później pojechała jeszcze do Pruszkowa, gdzie przegrywała 0:2 do przerwy, by ostatecznie odwrócić losy tego spotkania i wygrać 3:2. I wszystko z bezpośredniej bliskości murawy można to teraz zobaczyć w kulisach, jakie przygotował klub z ul. Reymonta.