Wisła Kraków ma nowego piłkarza. To utalentowany obrońca, który wraca na Reymonta

23-letni obrońca podpisał dwuletni kontrakt z Wisłą z opcją przedłużenia o kolejny rok. Patryk Moskiewicz jest wychowankiem klubu Rataje Oleśnica. Później reprezentował barwy innych oleśnickich klubów - Akademii Piłkarskiej i Pogoni. Kolejnym etapem w karierze piłkarza były AKS SMS Łódź, skąd z kolei trafił do… Wisły. Tutaj w młodzieżowych drużynach spędził dwa sezony od 2018 do 2020 roku, by przenieść się na drugi koniec Polski, do KPM Starogard Gdański. Po trzech kolejnych sezonach spędzonych na północy kraju, gdzie Moskiewicz zdobywał szlify w III lidze, wrócił do Krakowa. W minionym sezonie był już podstawowym piłkarzem Garbarni. Licząc z Pucharem Polski zagrał w 26 meczach, w których strzelił dwie bramki. Teraz Patryk Moskiewicz wraca do Wisły, w której na razie będzie występował w rezerwach.