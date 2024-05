Wisła Kraków ma problem w obronie przed meczem z Bruk-Betem Termalicą. Co wymyśli Albert Rude?

To nie jest łatwy moment dla Wisły nie tylko dlatego, że jej sytuacja w tabeli jest kiepska, a szanse na przebicie się do strefy barażowej zmalały po ostatnich dwóch porażkach. Moment nie jest łatwy również dlatego, że przed starciem z zespołem, który przebudził się strzelecko i to z przytupem (6:1 Bruk-Betu z Tychami w ostatniej kolejce), w zespole „Białej Gwiazdy” absencja goni absencję w linii obrony. Kontuzjowani są Bartosz Jaroch, Igor Łasicki i Dawid Szot. Za czerwoną kartkę nie może grać Eneko Satrustegui. Całe szczęście dla Wisły, że po kartkowej banicji wracają Joseph Colley i David Junca.

Największy problem jest na prawej obronie. Teoretycznie o miejsce na niej rywalizować mają Bartosz Jaroch i Dawid Szot. Choć ten ostatni to tak uniwersalny zawodnik, że z powodzeniem może grać na obu bokach obrony. No, ale teraz wypadli obaj. Tym trzecim, z którego korzystał Albert Ruda w razie pożaru na prawej obronie, był Igor Łasicki. On jednak doznał poważnej kontuzji w Katowicach i na czwartek miał zaplanowany zabieg kolana. Oznacza to tyle, że Albert Rude będzie musiał albo przestawić kogoś z innej pozycji na prawą obronę albo zmienić ustawienie. Wydaje się, że jeśli zdecyduje się na pierwszą opcję, to na prawej flance mógłby zagrać np. David Junca, a wtedy na lewej Jakub Krzyżanowski. Środek zabezpieczaliby oczywiście Alan Uryga i Joseph Colley.