Wisła Kraków. Maciej Kowal: Mam tworzyć dobrych bramkarzy, a nie roboty między słupkami

- Odczuwa pan satysfakcję, że po pół roku wspólnej pracy z panem Mateusz Lis poczynił tak duże postępy?

- Powiem szczerze, że moje oczekiwania to trochę przerosło, jak szybko Mateusz zaczął się zmieniać. Jak szybko zaczął reagować na uwagi, bodźce, przekazywane mu na treningach. On ma jednak wciąż ogromny potencjał na rozwój. Na pewno nie dotknął jeszcze swojego sufitu. Jestem przekonany, że to jest chłopak, który skończy za granicą w mocnej lidze. Czy już teraz? Zobaczymy. Kibicujemy Mateuszowi, żeby spełniał swoje marzenia, ale jeśli zostanie z nami na kolejny sezon, to za rok będziemy mówić o jeszcze lepszym bramkarzu.

- Ma pan dwóch nowych podopiecznych - Mikołaja Biegańskiego i Kacpra Rosę. To bramkarze z różną historią. Jak pan oceniłby tę dwójkę po kilku dniach współpracy?

- Przychodząc do Wisły, starałem się stworzyć profil grupy, z jaką chciałbym pracować. Na ten moment jestem bardzo zadowolony z tego, z jakimi bramkarzami mam okazję współpracować, bo to są zawodnicy bardzo głodni wiedzy, rozwoju. Dotyczy to również Mateusza Lisa, który stał się bardzo ważną postacią całej drużyny. Dobrze sobie jednak z tym radzi i jest motorem napędowym dla pozostałych bramkarzy. Mikołaj i Kapcer widzą, że w Wiśle można się rozwijać. Jeśli chodzi o Biegańskiego, to jego doświadczenie na szczeblu centralnym jest wręcz nieproporcjonalne do wieku. To jego duży atut, bo przy dziewiętnastu latach ma już rozegrane 70 meczów w II lidze. Wie co to jest gra o stawkę, pod presją. Ma swój bardzo duży udział w awansie Skry Częstochowa do I ligi. Udźwignął presję, co z kolei jest dobrą informacją dla trenera, że jest to zawodnik, który jest w stanie grać pod obciążeniem oczekiwań. Mikołaj ma ogromny potencjał, a jest to wciąż bardzo młody bramkarz. Fundament, z jakim przychodzi on do Wisły, zaprocentuje w przyszłości. Jeśli natomiast choć o Kacpra Rosę, to bardzo pasuje do mojej koncepcji pod względem charakteru. On już dużo przeżył w swojej karierze. Były w dwóch ekstraklasowych klubach - Lechii Gdańsk i Jagiellonii Białystok. Jak sam mi mówił, były momenty, gdy stał już przy linii, żeby wejść na boisko i zadebiutować w ekstraklasie, a jednak wciąż mu się to nie udało. Dlatego teraz bardzo chce wreszcie poczuć smak ekstraklasy z perspektywy boiska. Jego doświadczenia powodują, że ma dużo pokory w sobie. Kacper zna też mój styl pracy, wie czego wymagam.