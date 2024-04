Wisła Kraków musi się zmierzyć z rywalem i swoimi problemami

Finał Pucharu Polski jednak dopiero 2 maja, a do tego czasu „Białą Gwiazdę” czekają jeszcze cztery mecze w I lidze, bo cel, jakim jest awans do ekstraklasy, pozostaje niezmienny. Inna sprawa, że ostatnio w rozgrywkach ligowych idzie Wiśle jak po grudzie, a co chwilę dochodzą kolejne problemy. Krakowianie przegrali dwa ostatnie mecze, wypadli poza strefę barażową i o bezpośrednim awansie nie mają już nawet co marzyć. Baraże wciąż są jednak realne. Tylko jak wrócić na zwycięską ścieżkę przy tak licznych problemach kadrowych? W Płocku, gdzie Wisła zagra w sobotę, nie będzie mogło przykładowo wystąpić trzech piłkarzy, którzy przez cały dotychczasowy sezon mieli ogromny wpływ na zespół jeśli chodzi o strzelane bramki. Z powodu kartek w Płocku nie zagra Jesus Alfaro, a kontuzjowani są Roman Goku i Angel Rodado. Wystarczy popatrzeć na liczby wymienionej trójki, by zobrazować, jaka wyrwa czeka Wisłę w ofensywie. Alfaro to dwa gole i siedem asyst; Goku jedenaście goli i trzy asysty, a Rodado trzynaście goli i trzy asysty.

Na tym nie koniec problemów Wisły, bo są one duże również w obronie, gdzie Albertowi Rude zawodnicy wypadli nie tylko z powodu kontuzji, ale również kartek. Za nadmiar żółtych grać nie może Dawid Szot, a czerwona eliminuje Bartosza Jarocha. Wisła co prawda odwołała się od kary tego ostatniego, ale przy ul. Reymonta zdają sobie sprawę, że szansę na pozytywne rozpatrzenie tego wniosku nie są duże. Dlatego hiszpański trener będzie musiał poprzestawiać linię defensywną i już teraz wiadomo, że zagra ona w innym zestawieniu personalnym niż we wcześniejszych meczach.

Wisła nie ma jednak wyjścia. Musi się zmierzyć z rywalem z Płocka, musi się zmierzyć również ze swoimi problemami. Sytuacja w tabeli jest taka, że bez względu na te wszystkie kłopoty, „Biała Gwiazda” musi pojechać na ten mecz z mocnym nastawieniem na wygraną. Oczywiście zadanie nie będzie łatwe, bo Wisła Płock jest w bardzo podobnej sytuacji. „Nafciarze” mają zresztą identyczną liczbę punktów co krakowianie, też są za strefą barażową i też walczą o dostanie się tam z całych sił. Taryfy ulgowej w sobotę nie będzie zatem dla nikogo, bo przegrany w tej konfrontacji jeszcze mocniej skomplikuje sobie sytuację. A w Wiśle Kraków muszą pamiętać, że przed zespołem po wyprawie do Płocka przyjdą dwa kolejne wyjazdy - najpierw do Pruszkowa na mecz ze Zniczem, a następnie do Rzeszowa na spotkanie z Resovią. Wiślacy sami jednak doprowadzili do takiej sytuacji, gdy kalkulowanie nie wchodzi już w rachubę. Muszą po prostu wyjść na boisko i szukać kompletu punktów w każdym meczu.