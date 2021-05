Wisła Kraków. Nowy trener „Białej Gwiazdy” nie będzie miał wszystkich piłkarzy na pierwszym treningu

Podobnie będzie w przypadku Alana Urygi, który w Płocku miał prawdziwie królewskie pożegnanie. Cztery lata, jakie Uryga spędził w ekipie Wisły Płock wystarczyły, żeby zapracował sobie w tym klubie na duży szacunek. Piłkarz już kilka miesięcy temu podpisał kontrakt z Wisłą Kraków, ale nikomu nie przyszło do głowy w ekipie „Nafciarzy”, żeby odstawiać go od składu, zabierać opaskę kapitańską, itp. Efekt był taki, że Uryga wydatnie pomógł Wiśle Płock utrzymać się w ekstraklasie, a na sam koniec podsumował jeszcze okres występów dla tego klubu bramką w meczu z Zagłębiem Lubin.

Inaczej sytuacja wygląda z Mateuszem Młyńskim, który pozostaje piłkarzem Arki Gdynia. Odkąd jednak podpisał kontrakt z Wisłą, został odstawiony od składu i w meczach nie gra, a jedynie trenuje z zespołem Dariusza Marca. Arka obecnie walczy o awans do ekstraklasy. W tym momencie jeszcze nie wiadomo, kiedy dla tej drużyny skończy się sezon, bo może być i tak, że zagra w barażach, czyli rozgrywki mogłyby potrwać w Gdyni nawet do 20 czerwca. Jeśli awans Arka wywalczy bezpośredni, to zakończy sezon 12 czerwca. Kontrakt Młyńskiego obowiązuje jednak do 30 czerwca i jak udało nam się ustalić, na ten moment nie dostanie on zgody, żeby podjąć treningi z Wisłą przed upływem tej daty...

Co z pozostałymi? Na razie trudno spekulować, bo Wisła choć w mediach społecznościowych pochwaliła się, że jej piłkarzem będzie Aschraf El Mahdioui, występujący ostatnio w Trenczynie, to jednocześnie oficjalnie nie podała jeszcze nawet informacji, na jakich warunkach Holender z marokańskimi korzeniami z krakowskim klubem się związał. Inne transfery pozostają na razie w sferze spekulacji medialnych.