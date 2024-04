Wisła Kraków ogrywa Piasta Gliwice i jedzie na finał Pucharu Polski na Stadion Narodowy!

W kolejnych minutach mieliśmy spokojną grę Wisły, która starała się wciągać Piasta na swoją połowę, by szukać później przestrzeni do ataku. Kilka takich akcji zapowiadało się obiecująco, ale brakowało też w tym wszystkim dokładności.

W 26 min Michael Ameyaw przedarł się lewą stroną i dośrodkował na głowę Fabiana Piaseckiego. Ten strzelał z bliska, ale dobrze asekurował swojego bramkarza Joseph Colley i to on zablokował strzał napastnika Piasta. To był już jednak okres, w którym goście uzyskali przewagę i częściej byli w ofensywie niż wiślacy. Ci ostatni mieli natomiast problem, żeby trochę dłużej utrzymać się przy piłce, wybić rywali z uderzenia, oddalić zagrożenie od swojej bramki. Może nie mieliśmy jakiego szturmu Piasta, zamknięcia Wisły w jej polu karnym, ale jednak to gliwiczanie dominowali.