Wisła Kraków. Patryk Plewka: Jestem szczęśliwy, że znów mogę grać w piłkę

- W sobotę zagrał pan od pierwszej minuty w meczu z Górnikiem Łęczna i było to trochę symboliczne, bo minęło dokładnie pięć miesięcy od ostatniego takiego występu, jeszcze w poprzednim sezonie w spotkaniu ze Stalą Mielec. Nawet wynik był taki sam, bo i wtedy, i w sobotę wygraliście 3:1. Co pomyślał pan sobie na odprawie, gdy usłyszał, że wraca do pierwszej jedenastki Wisły?

- Byłem bardzo szczęśliwy. Tak naprawdę szczęśliwy to byłem już trzy tygodnie wcześniej, gdy znalazłem się wreszcie w kadrze meczowej. Wtedy jeszcze czekałem na ławce, żeby wejść z niej na boisko i pomóc drużynie. Teraz zagrałem od początku. I bardzo się cieszę właśnie z tego, że mogę grać. Najgorsze były pierwsze dwa, trzy miesiące od marca. Nie mogłem nic robić jeśli chodzi o piłkę. Pozostawała siłownia. Dla piłkarza to okropny czas.