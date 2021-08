Wisła Kraków. Patryk Plewka powołany dodatkowo do kadry Bartosz Karcz

Dobre występy Patryka Plewki po powrocie do wyjściowego składu Wisły Kraków nie umknęły uwadze trenera reprezentacji młodzieżowej Maciejowi Stolarczykowi. Powołał on dodatkowo pomocnika „Białej Gwiazdy” na mecze eliminacyjne do mistrzostw Europy.