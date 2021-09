Wisła Kraków. Paweł Kieszek: Po powrocie do Polski jestem miło zaskoczony Bartosz Karcz

Anna Kaczmarz

- Przedstawiono mi plan, według którego Wisła powoli ma się odbudować i z czasem wrócić do walki o najwyższe lokaty. Tylko tego nie da się zrobić z dnia na dzień. Oczywiście to się może wydarzyć, że „odpalimy” od razu i Wisła skończy sezon na powiedzmy piątym miejscu. Myślę jednak, że musimy podchodzić do tematu bardziej na spokojnie. Naszym podstawowym celem powinno być to, żebyśmy grali na tyle dobrze, żeby nikt w klubie nie musiał nawet przez moment drżeć o utrzymanie – mówi bramkarz Wisły Kraków Paweł Kieszek.