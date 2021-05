Wisła Kraków. Peter Hyballa odejdzie po sezonie? Coraz więcej na to wskazuje

Do końca sezonu w ekstraklasie pozostały dwie kolejki. Wisłę Kraków w meczach z Lechem Poznań i Piastem Gliwice poprowadzi Peter Hyballa. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że mogą być to ostatnie mecze Niemca na trenerskiej ławce „Białej Gwiazdy”, a w nowych rozgrywkach Wisłę będzie prowadził już ktoś inny.

O tym, że atmosfera wokół Petera Hyballi gęstnieje z tygodnia na tydzień, już powszechnie wiadomo. On sam zresztą robi wiele, żeby jeszcze dolać oliwy do ognia, gdy np. ostentacyjnie wpuszcza na boisko Jakuba Błaszczykowskiego zaledwie na kilka minut, jakby chciał udowodnić całemu światu, kto rządzi. Do tej pory, jeśli nie liczyć zamieszania z Timem Hallem na początku roku, nikt w trenera Wisły oficjalnie mocno nie uderzył. Owszem, o tym, że nie wszystko układa się tak jak należy, choćby we wspomnianych relacjach z Błaszczykowskim, który jest nie tylko zawodnikiem, ale również kapitanem drużyny i jednym z właścicieli klubu, wiadomo powszechnie. Mówili o tym choćby w stacji Canal Plus Sport eksperci Grzegorz Mielcarski i Marcin Baszczyński, a co jak co, każdy wie, że obaj mają z Wisły informację z pierwszej ręki. Zresztą, jeśli ktoś nie wierzył, wystarczyło posłuchać Łukasza Burligi, który również nie krył w swojej wypowiedzi po meczu z Legią, że nie wszystko jest w klubie idealnie.

Ale problemem nie są tylko relacje między Hyballą i Błaszczykowskim. Rośnie bowiem lista niezadowolonych piłkarzy z tej współpracy. Niemiec nie patyczkuje się bowiem, tylko odstawia jednego po drugim od składu. Do tej pory jedynie Vullnet Basha wysyłał sygnały niezadowolenia, publikując dwuznaczne posty na swoim instagramowym profilu. Teraz poważnie oliwy do ognia dolał Jean Carlos Silva, jeden z odstawionych nawet od meczowej kadry piłkarzy, który w wywiadzie dla Interii mówi wprost: - Trener nikogo w klubie nie szanuje. W moim przypadku uważam, że jest to kwestia osobista, coś personalnego. Do tej pory tak naprawdę nie wiem, dlaczego przestałem nagle mieścić się w kadrze meczowej. Trener Peter Hyballa nic mi w tym temacie nie zakomunikował, nic nie wyjaśnił.

Te słowa obrazują, jaka atmosfera panuje obecnie w drużynie, bo nawet jeśli ktoś w tym momencie stwierdzi, że to wypowiedź sfrustrowanego brakiem gry zawodnika, to możemy zapewnić, że takich sygnałów, o których wspomina Silva, jest znacznie więcej. A w jego przypadku rzeczywiście o sprawach osobistych, które mają stać za odstawieniem go od składu…

Sam Peter Hyballa najwyraźniej musi zdawać sobie sprawę z tego, że jego misja w Krakowie dobiega końca. No bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że ma być jednym z głównych trenerów, opisujących taktyczne niuanse dla stacji ZDF w czasie zbliżających się mistrzostw Europy? Stacja ta właśnie opublikowała komunikat, w którym informuje, że Hyballa będzie odpowiedzialny za analizę taktyczną w czasie Euro. Tylko, że ten turniej potrwa od 11 czerwca do 11 lipca. A to czas, kiedy wiślacy będą już w okresie przygotowawczym przed nowym sezonem. Trudno wyobrazić sobie, że w klubie zgodzą się na sytuację, w której trener zajmuje się pracą dla stacji telewizyjnej, a nie prowadzeniem drużyny. Najbliższe tygodnie pokażą zatem, jak cała ta sprawa się rozwiąże, choć już można usłyszeć, że Wisła intensywnie szuka następcy Hyballi. Jednym z faworytów ma być w tym wyścigu Marcin Brosz, który po sezonie odejdzie najprawdopodobniej z Górnika Zabrze. O tego szkoleniowca mają zabiegać jednak również inne kluby. Bez względu na wszystko, lato w Wiśle Kraków szykuje się w tym roku znowu bardzo gorące…

