Wisła Kraków. Piotr Starzyński: W nowym sezonie chcę mieć lepsze liczby. Więcej goli i asyst

- Jedna rudna w ekstraklasie już za panem, a jak się patrzy na takiego gola, jak w sparingu z Tatranem Liptowski Mikułasz, gdy przebiegł pan z piłką kilkadziesiąt metrów, by wszystko zakończyć bardzo pewnym strzałem do siatki, to trudno nie dojść do wniosku, że jest pan już dzisiaj na nieco innym etapie kariery. Tremy debiutanta nie widać już po panu kompletnie.

- Bo już jej nie ma. Muszę przyznać, że te kilka miesięcy wiele zmieniło w moim podejściu do meczów, do gry w seniorach. Nabrałem przede wszystkim pewności siebie i gra w pierwszej drużynie nie jest już dla mnie tak dużym stresem, jak na początku roku, gdy debiutowałem w ekstraklasie.



- Pół roku temu, jeszcze przed pierwszym meczem w lidze rozmawialiśmy tak naprawdę o pańskich marzeniach, związanych z debiutem w ekstraklasie. Dzisiaj, gdy tych występów w pierwszej drużynie uzbierało się już piętnaście, ma pan świadomość, że oczekiwania wobec pana wzrosną? Ten parasol ochronny nad młodziutkim Piotrkiem Starzyńskim zostanie zwinięty...

- Zdaję sobie z tego sprawę. Doskonale wiem, że oczekiwania wobec mnie już są wielkie. Staram się tak naprawdę odcinać od szumu, jaki wobec mnie powstał w ostatnich miesiącach. Koncentruję się na pracy, na treningach. To cały czas musi być dla mnie najważniejsza sprawa, bo wciąż jestem jednak na początku drogi.