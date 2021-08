Wisła Kraków. Prawdziwa rewolucja w bramce „Białej Gwiazdy”

Pierwszy odszedł Broda. Akurat w jego przypadku w klubie z ul. Reymonta wciąż wierzą, że ma potencjał. Stąd najpierw przedłużono z 20-latkiem umowę aż do 30 czerwca 2024 roku, a następnie wypożyczono do Chojniczanki, gdzie ma zdobywać doświadczenie.

Na początek przypomnijmy, jak to wyglądało w poprzednim sezonie. Pierwszym bramkarzem był przez zdecydowaną większość sezonu Mateusz Lis, który na trzydzieści ligowych kolejek, zagrał aż 27 razy. Jego dublerem przez większość rozgrywek był Michał Buchalik (trzy występy plus jeden mecz w Pucharze Polski), ale gdy popełnił błędy w styczniowym meczu z Piastem Gliwice, stracił nawet miejsce na ławce rezerwowych, gdzie zastąpił go Kamil Broda. Tylko, że za moment żadnego z nich w Wiśle już nie będzie…

Z Wisłą pożegnać ma się natomiast definitywnie Michał Buchalik. Ma on co prawda wciąż ważny roczny kontrakt i trenuje z zespołem, ale dostał zielone światło do poszukiwania nowego klubu. Na razie w tej sprawie nie ma konkretów, choć menedżer zawodnika intensywnie pracuje, żeby one się pojawiły.