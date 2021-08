Wisła Kraków. Problemy z koncentracją piłkarzy „Białej Gwiazdy”

Ten mecz powinien być dobrą lekcją dla trenera Adriana Guli. - Trudno przyjąć taką porażkę. Z mojej perspektywy przesądziły detale. Przede wszystkim jeśli chodzi o efektywność - podsumował sprawę po końcowym gwizdku słowacki szkoleniowiec. I na pewno jest w jego słowach sporo racji, bo gdyby Wisła w niektórych fragmentach tego meczu zagrała efektywnie, czyli po prostu wykorzystała szanse, które wykreowała, to trzy punkty zostałyby w Krakowie.

Uderzające jest jednak coś innego. Coś, co można by nazwać nonszalancją, brakiem koncentracji. Wisła Guli chce bowiem rozgrywać pieczołowicie piłkę od bramki. Jeśli rywal zakłada pressing, a Raków robił to dobrze, trzeba być cały czas w pełni skoncentrowanym, by jakimś błędem technicznym, niedokładnym podaniem nie oddać piłki rywalowi, nie napędzić jego ataku. I takich właśnie potknięć wiślacy mieli w niedzielne popołudnie sporo. A co gorsza, wiele z nich było zrobionych nawet bez nadmiernej presji rywala. Nie wydaje nam się, żeby umiejętności techniczne piłkarzy Wisły były aż tak skromne, żeby nie potrafili podać dokładnie na dziesięć, piętnaście metrów. Wniosek może zatem być tylko jeden - takie błędy to nic innego, tylko brak koncentracji właśnie. I nad tym podopieczni Guli przed kolejnymi meczami muszą popracować bardzo mocno.