Wisła Kraków. Problemy zdrowotne w drużynie. Piłkarze zostali odizolowani od siebie

Pozytywny wynik testu Patryka Plewki

Kłopoty tak naprawdę pojawiły się już przed meczem w Zabrzu, gdy rozchorował się Patryk Plewka. Piłkarz miał wysoką temperaturę i zamiast wyjść na boisko, pojechał do domu się leczyć. Został odizolowany od drużyny, a jak wykazały testy, ma koronawirusa. To oznaczało, że nie zagrał nie tylko z Górnikiem, ale również ze Śląskiem. I wszystko wskazuje również na to, że nie wystąpi w spotkaniu z Wisłą Płock.

Po pozytywnym wyniku testów na koronawirusa Plewki, przetestowano oczywiście dodatkowo cały zespół. Kolejnych przypadków nie stwierdzono, ale innych infekcji w drużynie zaczęło pojawiać się coraz więcej. Właśnie z powodu mocnego przeziębienia nawet na ławce rezerwowych nie znalazł się w sobotni wieczór w meczu ze Śląskiem Jan Kliment.