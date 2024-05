Wisła Kraków. Przełomu nie będzie. Kolejny klub nie wpuści kibiców „Białej Gwiazdy”

Na co powołuje się klub z Katowic? Oczywiście na jakieś wydumane zagrożenie, że gdyby kibiców Wisły wpuścił, to zjawić się mają bliżej nieokreślone antagonistyczne grupy w stosunku do nich i miałoby dojść do jakiegoś wielkiego zagrożenia. Jakoś w Warszawie ich nie zauważono, ale cóż… Trudno nawet komentować już całą tą akcję. Mecz w Warszawie pokazał, jakich kibiców w swojej wielkiej masie naprawdę ma Wisła. No, ale w Katowicach najwyraźniej komuś zabrakło odwagi, żeby zakończyć ten cały chory bojkot.

Tutaj znajdziesz więcej informacji o Wiśle Kraków