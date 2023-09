Wisła Kraków przygotowuje się do meczu z Motorem Lublin. Urodzinowy dzień w Myślenicach

Krakowianie we wtorek trenowali jeden raz w Myślenicach, ale zajęcia podzielone zostały na dwie części. Najpierw była zatem siłownia, a następnie już trening na boisku. Warunki nie rozpieszczały, bo zajęcia na zewnątrz toczyły się przy padającym deszczu.

Co istotne w drużynie nie ma nowych urazów po meczu z Chrobrym. Wciąż natomiast z zajęć z drużyną wyłączeni są kontuzjowani: Patryk Gogół, Eneko Satrustegui i Michał Żyro. Wszystko pracują indywidualnie. Ten ostatni zdradził nam już w sobotę, że po meczu z Chrobrym, że w tym tygodniu wybiera się na specjalne konsultacje do lekarza w Barcelonie. Mają pomóc piłkarzowi wrócić jak najszybciej do normalnych treningów. On sam określił swój stan jako nieco lepszy i liczy, że w ciągu dwóch, trzech tygodni będzie mógł rozpocząć treningi z kolegami z pełnym obciążeniem.