Wisła Kraków. Radosław Sobolewski: My ten mecz musimy wygrać!

Do Niecieczy na pewno nie pojadą kontuzjowani: Jakub Błaszczykowski, Alan Uryga, Zdenek Ondrasek, Michał Żyro i Michael Pereira. Po przeziębieniu wrócił już do treningów Bartosz Jaroch, a zaskoczeniem było, że wśród nieobecnych rzeczniczka Wisły Karolina Kawula nie wymieniła na przedmeczowej konferencji prasowej Igora Łasickiego. Kilka dni temu krakowski klub informował bowiem, że piłkarz ten ma naderwany mięsień dwugłowy. Pytany o tę kwestię Sobolewski mówi: - Igor ma predyspozycje do szybkiego leczenia. Czuje się dobrze. Bardzo mocno chce wystąpić w tym spotkaniu. Decyzja o tym czy zaryzykujemy, będzie jednak należała do mnie.

Pytany o postępy w rehabilitacji Michaela Pereiry, Sobolewski dodaje: - Już uczestniczy w pewnych częściach treningu razem z zespołem. Mam nadzieję, że od poniedziałku już będziemy go wdrażać do jak największej części treningu. Zobaczymy jak zareaguje jego organizm. Planujemy, że poniedziałek będzie takim dniem, że obciążenia dla Michaela będą większe, że będzie pracował już bardziej z zespołem.