Wisła Kraków rozpoczęła sprzedaż biletów na mecz ze Śląskiem Wrocław

Do tej pory prawo wstępu na mecz ze Śląskiem miały jedynie osoby, które wcześniej kupiły karnety. Teraz można kupować już pojedyncze wejściówki. Co istotne, nie można tego zrobić osobiście w kasach na stadionie, a jedynie online za pośrednictwem strony www.bilety.wisla.krakow.pl Wisła wprowadziła również zniżki dla tych osób, które zdecydują się kupić bilety w dwóch pierwszych dniach sprzedaży. Te osoby zapłacą za wejściówki o 10 procent mniej niż ich regularna cena. W przypadku meczu ze Śląskiem zniżka obowiązuje do 27 sierpnia do północy.

Wisła przygotowuje się na dwa warianty organizacji meczu ze Śląskiem. Na ten moment klub może wpuścić na trybuny 50 procent pojemności stadionu, co w przypadku obiektu przy ul. Reymonta wynosi ponad 16 tysięcy miejsc. Istnieje jednak zagrożenie, że Kraków zostanie przez służby sanitarne wciągnięty do strefy żółtej, co będzie oznaczało w przypadku organizacji meczu ograniczenie liczby widzów do 25 procent.