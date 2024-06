Wisła Kraków rusza z otwartą sprzedażą karnetów na jesień 2024

Prócz pewności miejsca na mecze ligowe jesienią 2024 roku, karnetowicze zapewnią miejsce na ewentualny mecz 1/8 finału Pucharu Polski oraz rezerwację miejsca na spotkania w europejskich pucharach. A takich spotkań wiślacy jesienią na stadionie przy ul. Reymonta zagrają przynajmniej trzy.

Ceny karnetów na rundę jesienną są zróżnicowane i w zależności o zasobności portfela każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Te najdroższe na jedną rundę to wydatek około 545 złotych, te najtańsze, normalne, to 370 złotych. Wszystko oczywiście zależy od sektora, na który kupi się abonament. Dla młodzieży czy na sektor rodzinny karnety są oczywiście odpowiednio tańsze.

Dodajmy, że do wtorku do godz. 11 przywilej kupna karnetów mają jeszcze ci kibice, którzy już wcześniej byli posiadaczami abonamentów. Na tej podstawie, na wznowieniach karnety nabyło do poniedziałkowego wieczoru już blisko cztery tysiące osób.