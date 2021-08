Wisła Kraków słaba w Mielcu. Stal zasłużenie sięga po trzy punkty

Trener Adrian Gula zdecydował się na dwie zmiany w wyjściowym składzie w porównaniu do meczu z Rakowem Częstochowa. Jak można się było spodziewać, do bramki od pierwszej minuty wszedł Paweł Kieszek, dla którego był to debiut w ekipie „Białej Gwiazdy”. Pierwszy raz od początku zagrał natomiast Dor Hugi, który do tej pory wchodził na boisko jedynie z ławki rezerwowych. Oznaczało to odesłanie na nią dwóch młodzieżowców - Mikołaja Biegańskiego i Mateusza Młyńskiego.

Już przed pierwszym gwizdkiem wiadomo było, że Wiśle przyjdzie grać z mocno zdeterminowanym przeciwnikiem. Stal słabo rozpoczęła sezon, bo od remisu i dwóch porażek. Punktów potrzebowała zatem, jak tlenu. Krakowianie też jednak mogli być podrażnieni po tym, jak w znacznym stopniu na własne życzenie przegrali z Rakowem.