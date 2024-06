Wisła Kraków szuka piłkarzy nie tylko w Polsce. Kierunek hiszpański też aktualny

Urodzony w Kamerunie Teguia ma 22 lata i całą swoją dotychczasową przygodę z futbolem spędził w Hiszpanii. Zaczynał w młodzieżowych drużynach Atletico Madryt, a później dopisywał do swojego życiorysu kolejne kluby, do których był wypożyczany, czyli, takie jak: Real Oviedo, Albacete, Cordoba CF oraz Intercity. W końcu odszedł definitywnie do AD Ceuta, w którym to klubie spędził ostatni sezon na trzecim szczeblu rozgrywkowym. Zagrał w 35 meczach, w których strzelił osiem bramek, dorzucił do tego trzy asysty i miał swój wkład w awans do baraży. Tutaj jednak Ceuta przegrała rywalizację z Gimnastic de Tarragona.

Wisła rozpoczęła starania, żeby Cedric Teguia został jest jej zawodnikiem. I chodzi o wolny transfer, bo jego kontrakt z hiszpańskim klubem wygasł. Początkowo wydawało się, że sprawy znajdą swój pomyślny finał, ale w ostatnich dniach strony nieco oddaliły się w negocjacjach. Nie oznacza to, że ten skrzydłowy do Krakowa się nie przeniesie. „Biała Gwiazda” wciąż zabiega o niego i trzeba po prostu poczekać na rozwój wypadków.