Wisła Kraków. Wiadomo kto będzie sędziował z Rakowem. Przy Reymonta nie wspominają go miło…

31 stycznia Wisła podejmowała Piasta Gliwice w pierwszym meczu 2021 roku. Krakowianie zaczęli fantastycznie, bo po dwudziestu minutach prowadzili 3:0. W 31 min faulowany w polu karnym był Felicio Brown Forbes i Jakubik wskazał na jedenasty metr. Po chwili jednak zdecydował się na wideoweryfikację, by po niej odwołać prawidłową decyzję. Zamiast zatem karnego i być może gola na 4:0, po chwili do siatki zaczął trafiać Piast i zrobiło się tylko 3:2.

Wisła długo utrzymywała to prowadzenie, by stracić je w 90 minucie, gdy Jakubik - również po wideweryfikacji - podyktował rzut karny dla Piasta. Problem w tym, że to nie Jakub Świerczok w tej sytuacji był faulowany przez Piotra Starzyńskiego, a sam faulował ówczesnego debiutanta w ekstraklasie. Ostatecznie Wisła mecz przegrała 3:4, bo straciła jeszcze gola w doliczonym czasie gry, ale i tak najwięcej mówiło się po tamtym spotkaniu o skandalicznych wręcz błędach sędziego z Siedlec.