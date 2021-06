Wisła Kraków z nowym sponsorem. Prezentacja w czwartek

O tym, że Wisła prowadzi rozmowy z firmą z branży energetycznej, w Krakowie pogłoski krążą od wielu miesięcy. Do tej pory nikt jednak nie potwierdził w taki zdecydowany sposób, że te rozmowy są już na finiszu. Można się było opierać jedynie na pogłoskach właśnie, bo każde pytanie o ten temat, spotykało się w klubie z odpowiedzią, by uzbroić się w cierpliwość. W ostatnich dniach sprawy musiały nabrać jednak tempa, bo już w minionym tygodniu mieliśmy sygnały, że sprawa jest przesądzona, a w połowie czerwca klub ogłosi szczegóły współpracy. Wszystko wskazuje również na to, że nowym sponsorem strategicznym będzie jedna ze spółek Orlenu. Najprawdopodobniej chodzi o Orlen Południe z siedzibą m.in. w Trzebini. W klubie tej informacji na razie ani nie potwierdzają, ani jej nie dementują. Jedyne, co usłyszeliśmy, to żeby poczekać do czwartku…