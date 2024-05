Wisła Kraków z Pucharem Polski!!! Niewiarygodny sukces „Białej Gwiazdy” na Stadionie Narodowym

Po przerwie obraz gry niewiele się zmienił. Może częściej niż w pierwszej połowie próbowała atakować Pogoń, ale efekt tego był wciąż mizerny. Do czasu… W 73 min mecz na moment został przerwany, bo kibice Wisły wrzucili trochę serpentyn na boisko. Po wznowieniu gry wiślacy byli jakby trochę rozkojarzeni, co błyskawicznie wykorzystała Pogoń. Po wyrzucie z autu poszło jeszcze krótkie podanie nad linią obrony do Efthumisa Koulourisa, który w sytuacji sam na sam z bramkarzem Wisły pokonał go pewnym strzałem. Błąd w tej całej sytuacji popełnił Dawid Szot, który złamał linię spalonego. Gdyby zrobił krok do przodu tuż przed podaniem, zawodnik Pogoni byłby na spalonym.