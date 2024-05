Wisła Kraków z Pucharem Polski. Oceny za finał dla piłkarzy „Białej Gwiazdy” Bartosz Karcz

Wisła Kraków wygrała po dogrywce z Pogonią Szczecin 2:1, a choć dramaturgia tego spotkania była ogromna, bo „Biała Gwiazda” wyrównała dopiero w doliczonym czasie, to w przekroju całego spotkania była drużyną lepszą, co przyznał nawet w pomeczowych wypowiedziach kapitan „Portowców” Kamil Grosicki. Dlatego wiślacy zasłużyli tym występem na naprawdę wysokie noty i to nawet jeśli momentami popełniali błędy.