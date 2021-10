Wisła Kraków zagrała na jubileusz Glinika Gorlice. Wystąpił po długiej przerwie Alan Uryga

Z punktu widzenia Wisły dwoma najważniejszymi informacjami tego meczu były powroty na boisko po kontuzjach Alana Urygi i Patryka Plewki. Szczególnie przerwa tego pierwszego trwała bardzo długo. Ostatni raz w meczu zagrał on bowiem jeszcze w barwach Wisły Płock 16 maja z Zagłębiem Lubin, gdy żegnał się z „Nafciarzami.

W Gorlicach przyjazd Wisły potraktowano jak prawdziwe święto. Trybuny wypełniły się kibicami, którzy przygotowali jubileuszową oprawę i przez cały mecz głośno dopingowali też obie drużyny.

Wisła, co nie było oczywiście zaskoczeniem, od pierwszych minut miała przewagę. Krakowianie stwarzali wiele sytuacji, ale grali nieskutecznie. M.in. bardzo dobre okazje na gola zmarnowali Jan Kliment czy aktywny w tym meczu Dor Hugi. Dopiero w 43 min z prawej strony dośrodkował Dawid Szot, a w polu karnym najlepiej odnalazł się Krystian Wachowiak, który najpierw co prawda uderzył w bramkarza Przemysława Harwata, ale dobitka była już skuteczna. Dosłownie chwilę później na 2:0 podwyższył Michal Skvarka, który strzałem z najbliższej odległości posłał piłkę do siatki.