Wisła Kraków zrezygnowała z jego transferu. Denis Mitrofanow zadebiutował w Kajracie Ałmaty. Zmienił byłego reprezentanta Brazylii

Mitrofanow zimą był już jedną nogą w Wiśle Kraków. Po testach medycznych "Biała Gwiazda" odstąpiła jednak od pozyskania piłkarza, który w 2020 roku grał na zapleczu kazachskiej ekstraklasy, w FK Ałtaj. Po tym, jak niepowodzeniem zakończyła się przeprowadzka do Polski, zawodnik jednak szybko znalazł klub - trafił do Kajratu, do zespołu młodzieżowego.

Po dwóch miesiącach Mitrofanow wywalczył sobie debiut w I drużynie. W wyjazdowym meczu z FK Taraz wszedł na boisko w 90 minucie. Zastąpił największą gwiazdę Kajratu - Vagnera Love, czyli 25-krotnego reprezentanta Brazylii (2004-2007).

Po 15 kolejkach sezonu 2021 Kajrat zajmuje 3. miejsce w tabeli. Klub zalicza się do najbogatszych w Kazachstanie, jest aktualnym mistrzem kraju. Jego zawodnikami są m.in. leczący obecnie kontuzję reprezentant Polski Jacek Góralski oraz Jose Kante, były napastnik Legii Warszawa.