Wmurowano akt erekcyjny Krakowskiego Centrum Muzyki. Jest szansa na pierwszy koncert pod koniec 2025 roku

- Kraków jest uważany za miasto kultury. Dysponujemy m.in. dwoma orkiestrami Sinfoniettą Cracovią i Capellą Cracoviensis, które od zawsze czekają na swoje siedziby. Powstaje dla nich Centrum Muzyki, którego budowa jest już na etapie sporego zaawansowania. To będzie obiekt o charakterze monumentalnym, odpowiednim dla tego typu instytucji. Inwestycja jest znakomicie realizowana. To przedsięwzięcie jest istotnym krokiem dla rozwoju kultury, szczególnie muzycznej w Krakowie - mówi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Centrum Muzyki powstaje dzięki rządowemu wsparciu

Realizowany obecnie etap pierwszy budowy Centrum Muzyki, dotyczący doprowadzenia do stanu surowego zamkniętego wraz z zagospodarowaniem terenu, wyceniono na 116,4 mln zł, z czego 99 mln zł pokrywa Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Polski Ład, a 17,4 mln zł gmina Kraków.

- To wydarzenie bez precedensu, na które wszyscy czekaliśmy. Jesteśmy bardzo dumni, że rośnie w oczach obiekt, o którym marzyło wiele pokoleń krakowian. Mam nadzieję, że wszyscy mieszkańcy i melomani będą mogli czuć dumę po realizacji tego projektu - zaznacza wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Już rozbrzmiała muzyka i planują serię koncertów "na budowie"

W czasie krótkiej uroczystości w Cichym Kąciku po raz pierwszy oficjalnie zabrzmiała muzyka. Na rozpoczęcie Capella Cracoviensis wykonała krótką sonatę w formie fanfary Heinricha Ignaza Franza von Bibera, austriackiego kompozytora i skrzypka z okresu baroku, a Sinfonietta Cracovia – na zakończenie „Orawę” Wojciecha Kilara, w pełnym, podstawowym składzie 20 muzyków. – To tylko zapowiedź muzycznych wzruszeń, jakie czekają nas już niebawem w tym miejscu. Jeszcze zanim zakończy się budowa – zapewniają muzycy.

– Bardzo czekamy na to miejsce – mówi Jan Tomasz Adamus, dyrektor Capelli Cracoviensis. – Krakowskie Centrum Muzyki zostanie prawdopodobnie uruchomione w sezonie artystycznym 2025/26. Wtedy ruszymy z wielkim muzycznym natarciem. Natomiast mniejsze wydarzenia muzyczne już zaczęły tu funkcjonować. Nie mogliśmy wytrzymać, więc zaczęliśmy się już tu pojawiać i trochę jakby z boku pokazywać instrumenty – dodaje.

Sala koncertowa zatopiona w zieleni i z widokiem na Wawel

Krakowskie Centrum Muzyki, które powstaje na 3-hektarowej działce przy ul. Piastowskiej to zatopiona w zieleni sala koncertowa z przeszklonym foyer z widokiem na Wawel i Stare Miasto, z widownią na 1000 miejsc, wyposażoną w scenę dla 120 muzyków i balkon mogący pomieścić 80-osobowy chór.

Do tego zaprojektowano aulę na 300 osób, wielofunkcyjne sale prób, garderoby, biura miejskich orkiestr oraz przestrzeń kreatywną z miejscem na edukację muzyczną.

Budowa Krakowskiego Centrum Muzyki rozpoczęła się w grudniu 2022 roku. Konstrukcja żelbetowa części podziemnej, czyli sali koncertowej, która jest posadowiona 7 metrów poniżej istniejącego terenu, co wymagało wykonania szczelnej obudowy wykopu i obniżenia poziomu wody, jest prawie gotowa. W tej chwili powstają stropy nad poziomem -1. Wykonywane są też ściany i słupy parteru. Rozpoczął się również montaż 13 metrowych słupów prefabrykowanych, które będą tworzyły kolumnadę wokół budynku.

Wspomniane 13 metrów to ostateczna wysokość. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie dopuszczał bowiem wyższej zabudowy w tym rejonie. Cała bryłę budynku Krakowskiego Centrum Muzyki z dachem będzie można zobaczyć jeszcze w grudniu tego roku.

– Stan surowy zamknięty ma być gotowy do połowy przyszłego roku – mówi Jan Pamuła, prezes ARMK. – Jesteśmy gotowi do ogłoszenia przetargu na II etap budowy, który obejmuje wykończenie wnętrza, scenotechnikę, akustykę, a także przestrzenie dla gastronomii. Czekamy na decyzje finansowe. Jesteśmy jednak przygotowani na finansowanie zewnętrzne. Robimy bowiem wszystko, by pierwsze koncerty mogły się tu odbyć na przełomie 2025/2026 roku – dodaje.

Na drugi etap budowy potrzeba ok. 150 mln zł netto. - Potrzebne kolejne środki zostaną zabezpieczone - mówi prezydent Jacek Majchrowski. Przyznaje, że mogą to być fundusze miejskie i zewnętrzne. - Z rezerwy premiera otrzymaliśmy już 12 mln zł na instrumenty, które będą na wyposażeniu Centrum Muzycznego - dodaje prezydent Krakowa.

W ramach inwestycji powstał już ażurowy parking na 195 samochodów, który jest integralną częścią powstającego na 3-hektarowej działce kompleksu muzycznego. Na 29 października zaplanowano odbiór techniczny obiektu. Założenie jest takie, by kierowcy mogli korzystać z parkingu od listopada.