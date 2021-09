Wnioski po meczu Cracovii z Pogonią Szczecin - "Pasy" wreszcie zaprezentowały ciekawą grę Jacek Żukowski

Cracovia zdobyła ósmy punkt w rozgrywkach, remisując na wyjeździe z Pogonią Szczecin 1:1. Podopieczni trenera Michała Probierza zaprezentowali się z niezłej strony. Kibice zobaczyli nowe oblicze "Pasów". Co jeszcze wiemy o zespole z Krakowa. Do przeczytania wniosków zapraszamy do GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE