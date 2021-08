Woda zalała Trasę Łagiewnicką. Budowa coraz bardziej opóźniona [ZDJĘCIA]

Kilka dni temu - po opadach deszczu - zalana została znaczna część Trasy Łagiewnickiej (o długości 3,5 km, powstaje na odcinku od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ulic Witosa, Halszki i Beskidzkiej). Przerażające wrażenie robił wypełniony wodą m.in. tunel pod ul. Zakopiańską, którym docelowo mają poruszać się kierowcy. Jak udało nam się właśnie dowiedzieć, straty są duże.

- Wypompowaliśmy już wodę m.in. z tunelu pod ul. Zakopiańską, wciąż jednak - mówiąc wprost - jest tam wielkie bagno (błoto, muł). Potrzeba ok. dwóch tygodni, by po prostu wyschło i by można było wznowić prace. Niestety faktycznie straty są znaczne. Ponownego wzmocnienia wymagają m.in. warstwy wcześniej wzmocnionego podłoża, na których ułożona będzie jezdnia. Odtworzenia będą wymagały systemy drenażu i być możne pewne elementy teletechniczne - wylicza Krzysztof Migdał ze spółki Trasa Łagiewnicka.