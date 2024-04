Wojewoda małopolski odpowiada na zarzuty braku reakcji na zagrożenie wichurami: "Ostrzegaliśmy przed silnym wiatrem" PAP Marcin Banasik

W trakcie halnego złamane drzewo runęło na auto w Zakopanem. Zginęła 22-letnia mieszkanka miasta pod Giewontem Policja Zakopane

Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar powiedział w środę, że urząd podjął działania ostrzegające przed silnym wiatrem, a po tragicznych wypadkach w Zakopanem i w Rabce służby zadziałały poprawnie. To odpowiedź na apel posłów PiS Arkadiusza Mularczyka i Łukasza Kmity do premiera Donalda Tuska i ministra MSWiA Marcina Kierwińskiego o natychmiastowe odwołanie wojewody. Powodem ma być to, że komunikaty o zagrożeniu zostały wysłane dopiero po dramatycznych wydarzeniach w Zakopanem i Rabce Zdroju, w których zginęło 5 osób.