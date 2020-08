Wojna o zdalne lekcje w Zakopanem. Przeciw kurator oświaty, minister i wojewoda

Zakopiański urząd miasta poinformował w środę, że uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nie wrócą do stacjonarnej nauki we wrześniu. Lekcje zdalne mają odbywać się tam do piątku 25 września. Dopiero w poniedziałek 28 września uczniowie znów mają z książkami zasiąść w szkolnych ławach.

Decyzję tę miasto argumentuje żółtą strefą w powiecie tatrzańskim i sezonem turystycznym we wrześniu. Dodatkowo wielu zakopiańczyków przebywa z dziećmi na urlopach lub wyjedzie na wczasy na początku września (gdy sezon turystyczny w Zakopanem osłabnie). Urzędnicy z Zakopanego chcą w ten sposób zrobić kwarantannę dla miejscowych, którzy wrócą z urlopów.

Decyzja ta – jak oświadczyła Agnieszka Nowak-Gąsienica, wiceburmistrz Zakopanego – była konsultowana z dyrektorami szkół, rodzicami i lekarzami.