Wraca krakowski Festiwal Muzyki Filmowej. Najpierw w internecie, a potem w plenerze Parku Jordana

Tegoroczna edycja Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie odbędzie się podwójnej formule. Najpierw w dniach 27-30 spotkamy się z twórcami soundtracków w internecie, a potem w dniach 28-29 sierpnia będziemy mogli wziąć udział w koncertach zorganizowanych w Parku Jordana.

W pierwszej części festiwalu jego organizatorzy będą się łączyć z Los Angeles, Teneryfą, Londynem, Pragą, Gandawą, Rzymem i Berlinem. Do rozmów w ramach Forum Audiowizualnego FMF zaprosili bowiem cenionych twórców z różnych stron świata: Teoniki Rożynek — autorkę ścieżki dźwiękowej do filmu „Prime Time” z Bartoszem Bielenią, Hildur Guðnadóttir — zdobywczynię Oscara za muzykę do „Jokera”, Maggie Rodford — agentkę i producentkę muzyczną z niezliczoną ilością tytułów w CV, a także z psychologami, specjalistami od wizerunku z Hollywood czy też przedstawicielami organizacji ASCAP i BMI, które zajmują się zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi. W piątkowy wieczór 28 maja publiczność FMF będzie mogła wziąć udział w bezpłatnej projekcji filmu „Sound Of Metal” na dachu Galerii Kazimierz w ramach Kina Samochodowego.

Na finał majowej odsłony festiwalu, w niedzielę 30 maja, organizatorzy przygotowali premierę online jednego z najbardziej mistycznych koncertów w historii festiwalu: „Cinema Chorale” z utworami z takich filmów, jak „Portret kobiety w ogniu”, „Wielkie piękno” czy „Śmierć w Wenecji”. Koncert, który zarejestrowano 15 maja w Kopalni Soli „Wieliczka”, został wykonany przez jeden z najlepszych polskich zespołów wokalnych w kraju, czyli Chór Polskiego Radia pod batutą Marii Piotrowskiej-Bogaleckiej. To wydarzenie będzie można zobaczyć bezpłatnie na platformie Play Kraków. Spotkanie z Festiwalem Muzyki Filmowej w plenerze odbędzie się w dniach 28-29 sierpnia. To wtedy w Parku Jordana zostaną zorganizowane koncerty z udziałem publiczności. W sobotę 29 sierpnia będzie można wziąć udział w trzyczęściowej „Gali muzyki filmowej”. Najpierw usłyszymy suity z „Króla”, „Wiedźmina” czy „Watahy”. Obok orkiestry na scenie pojawi się wokalistka Ania Karwan. Środkowa część koncertu to czas na przejmujące osobiste historie - popularną piosenkę z „Euforii”, śpiewaną w oryginale przez Billie Eilish i Rosalię, wykonają Natalia Nykiel i Kacha Kowalczyk z zespołu Coals. W programie tej sekcji znajdą się również tematy z „Sukcesji”, „Krainy Lovecrafta” i „Rok za rokiem”. Na koniec posłuchamy równie dramatycznych utworów z seriali ilustrujących różnego rodzaju rywalizację. „Czarne lustro”, „Gambit królowej”, „Wikingów” i „Ukrytą grę” łączy motyw walki – o swoją pozycję, o tożsamość, o niezależność. „My Life Is Going On” z „Domu z papieru” zaśpiewa znana z wykonania oryginalnego hiszpańska wokalistka Cecilia Krull.

Festiwalową niedzielę 29 sierpnia otworzy koncert „FMF4Kids” z muzyką z „Agi Bagi”, polskiego serialu animowanego promującego ekologiczne postawy wśród najmłodszych. W związku z 10. rocznicą śmierci legendarnego kompozytora „złotej ery” Hollywood, organizatorzy zaplanowali na niedzielne popołudnie koncert „The Best of John Barry”. FMF Youth Orchestra wykona muzykę z „Pożegnania z Afryką”, „Tańczącego z wilkami” czy z „Niemoralnej propozycji”. John Barry to oczywiście również słynne tematy z filmów o przygodach Jamesa Bonda. Posłuchamy więc utworów z „Pozdrowień z Rosji”, „W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości”, a także piosenek z „Diamenty są wieczne” oraz „Żyje się tylko dwa razy”. Tę pierwszą wykona Marcin Maciejczak, nastoletni fenomen polskiej estrady, zwycięzca trzeciej edycji „The Voice Kids”. - FMF po raz kolejny przedstawi bogactwo form i języków, jakimi przemawia do nas współczesne kino. To czas szczególny, czas przywracania światu wrażliwości, empatii i piękna. Festiwal ma mieć moc regenerującą, ożywczą, przywracającą harmonię, wywołującą zachwyt, budującą wspólnotę twórców i ludzi doświadczających piękna. Zgodnie z festiwalowym zwyczajem zetkniemy się więc z najbardziej aktualną produkcją muzyczną z seriali i fabuł ostatnich miesięcy – mówi Robert Piaskowski, dyrektor artystyczny FMF.

Pełen program festiwalu dostępny na http://fmf.fm/.