Wspaniały dzień byłego piłkarza Wisły Kraków! Alon Turgeman zapamięta tę sobotę na całe życie Tomasz Bochenek

Alon Turgeman momenty radości miał też grając w Wiśle Kraków, w 2020 roku Andrzej Banaś

Wisła Kraków to w jego karierze krótki, ale bardzo treściwy i udany epizod. Alon Turgeman swoimi golami pomógł „Białej Gwieździe” utrzymać się w ekstraklasie. Miał w Krakowie chwile radości, jednak takich emocji, jakich doświadczył w tę sobotę, 3 lutego 2024, nigdy wcześniej nie przeżył. A zaczęło się od tego, że za zgodą trenera odłączył się od drużyny i pojechał do szpitala, by towarzyszyć rodzącej żonie.