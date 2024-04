Wybory 2024 w Krakowie na żywo. Łukasz Gibała kontra Aleksander Miszalski w II turze. Debata kandydatów w naszej redakcji

"Ważne dementi z mojej strony. Platforma Obywatelska i powiązane z nią osoby rozpuszczają plotki jakobym był powiązany z PiS-em i że niby jak zostanę prezydentem, to ktoś z PiS-u, np. Barbara Nowak, będzie wiceprezydentem. Chciałem to absolutnie zdementować, to kompletne bzdury. Jeśli zostanę prezydentem, to nikt z działaczy PiS-u nie będzie wiceprezydentem ani nie będzie pełnił żadnej funkcji w administracji prezydenckiej. Istotą mojego kandydowania jest właśnie to, żeby skończyć z partyjnością. Chodzi o to, żeby ważne funkcje w administracji prezydenckiej zajmowali tylko ludzie niezależni, bezpartyjni fachowcy. A że PO kłamie? Jak być może pamiętacie, już jeden proces z Miszalskim wygrałem. Sąd uznał, że mówił nieprawdę i kazał mu zamieścić sprostowanie. Niewiele to pomogło, jak widać Platforma Obywatelska nadal idzie tą drogą, ale my się tym nie przejmujemy i walczymy!" - napisał Łukasz Gibała