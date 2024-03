Wybory 2024 w Małopolsce? Nie wszędzie! Będą aż 32 plebiscyty. W tych gminach jest po jednym kandydacie na wójta lub burmistrza

W tych gminach wybory będą miały charakter plebiscytu. Na karcie do głosowanie będzie trzeba zaznaczyć "tak" lub "nie.

O reelekcję bez żadnej konkurencji ubiegać się będzie m.in. dotychczasowy burmistrz Chełmka Andrzej Saternus.

- Sytuacja jest dziwna, ale to nic zmienia, bo muszę uzyskać poparcie 50 proc. plus jeden 1 ze strony głosujących mieszkańców. Dlatego prowadzę pełnią kampanię wyborczą, przypominając, co w ostatnich latach zrobiliśmy i co w kolejnej kadencji planujemy zrobić - mówi Andrzej Saternus, związany z samorządem Chełmka od 30 lat.