Wybory samorządowe 2024. Znamy kandydatów KO i Trzeciej Drogi na burmistrzów i wójta w powiecie chrzanowskim. Zobacz zdjęcia

Zabrano środki finansowe, które były do dyspozycji samorządów. Dziś przed nami duże wyzwanie, by przygotować swoistą nową konstytucję dla samorządów, tak by znów same mogły realizować inwestycje. Nie może być tak, że będą ubiegać się o środki za pośrednictwem jakiegoś posła. Muszą być przejrzyste kryteria - podkreśla Marek Sowa, poseł na Sejm RP.