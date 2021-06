Wybory w Małopolskim Związku Piłki Nożnej. Łukasz Sosin rezygnuje z kandydowania

O zamieszaniu z ordynacją wyborczą informowaliśmy. Początkowo, żeby kandydat mógł w ogóle wystartować w wyborach, musiał zebrać jawne poparcie minimum 30 delegatów na zjazd. Sosinowi ta sztuka się nie udała, ale podważał on taką ordynację. W czwartek zarząd MZPN podjął uchwałę, na mocy której zniósł obowiązek wspomnianych deklaracji poparcia. Wydawało się, że w sobotę będzie zatem startowało dwóch kandydatów do objęcia prezesury po ustępującym Ryszardzie Niemcu. W piątek okazało się, że do tego nie dojdzie, bo Łukasz Sosin poinformował za pośrednictwem Twittera, że w wyborach udziału nie weźmie.

„Nie wezmę udziału w tej procedurze. MZPN znosi rekomendację 2 dni przed wyborami. Nie daje mi to żadnych szans na realne przekonanie delegatów. Nie zagram na zasadach ustępującego prezesa. Będę żądał powtórzenia CAŁEJ procedury wyborczej. Walczymy o wybory na zasadach FairPlay!”