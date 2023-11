Wydarzenie obowiązkowe dla miłośników sztuki i designu. Trwają targi Nówka Sztuka

Targi Artystów i Dizajnerów Nówka Sztuka to w Krakowie wydarzenie, które ma już sześcioletnią tradycję. Jak co roku w listopadowy weekend w Pałacu Sztuki spotkają się artyści, koneserzy, marszandzi, poszukiwacze, oglądacze, esteci, kolekcjonerzy, inwestorzy, łowcy talentów i chcący żyć pięknie. Internetowa odsłona targów potrwa aż do 30 listopada.

"Jeżeli szukacie sztuki dla siebie, swoich klientów, do wydawanych przez siebie książek, biur, jeżeli szukacie twórców, z którymi się zaprzyjaźnicie i którzy specjalnie dla was stworzą coś unikatowego, to Nówka Sztuka jest właśnie dla was" - zachęcają organizatorzy.

Targi Nówka Sztuką to wydarzenie odbywające się w ramach projektu Sztuka do Rzeczy – Design w Krakowie, który potrwa od 4 do 30 listopada.

