Wydarzyło się ponad dekadę temu w... Nowym Sączu. Znajdź się na zdjęciach ALF

Ponad dziesięć lat to mało i dużo. Upływający czas najlepiej oddają zdjęcia. Sięgnęliśmy do redakcyjnego archiwum oraz Urzędu Miasta Nowego Sącza i wybraliśmy z niego fotografie, które zostały wykonane w Nowym Sączu równo dekadę temu, m.in. przez Stanisława Śmierciaka. Czy odnajdujecie siebie na uchwyconych kadrach i jesteście w stanie wskazać, przy jakiej okazji zostały zrobione? A więc - przenieśmy się w czasie do 2009 roku.