Wygasła umowa Wisły Kraków w Myślenicach. Będzie nowa czy wyprowadzka?

Wisła w Myślenicach trenuje od 2014 roku. Gdy otwierano ten ośrodek, był on jednym z najlepszych w Polsce. Przez te dziesięć lat sporo się jednak zmieniło i dzisiaj kluby w naszym kraju dysponują bardziej nowoczesnymi bazami. O takiej marzą też przy ul. Reymonta, ale marzenia to jedno, a dzisiejsza rzeczywistość to drugie. Fakty są bowiem jasne - zanim Wisła zdecyduje się na to, że będzie miała bazę w konkretnej lokalizacji, będzie musiała przez jeszcze jakiś czas, przynajmniej kilku lat trenować w Myślenicach. Zresztą wcale nie można wykluczyć, że właśnie tutaj baza zostanie rozbudowana, choć o sprowadzenie „Białej Gwiazdy” do siebie zabiega kilka innych gmin. I co ważne, przynajmniej na razie proponują lepsze warunki niż dzisiaj Myślenice.