Wyjątkowe śledzie na wigilijny stół. TOP 10 propozycji naszych Czytelników na efektowne śledzie na Boże Narodzenie 2023 [PRZEPISY]

Wszystkim dobrze znany jest tradycyjny śledź w oleju, z cebulką, ale to ryba, którą można przyrządzić na wiele pysznych i oryginalnych sposobów.

Śledzie to jedne z najzdrowszych ryb, które są też przystępne cenowo. Ich tłuste mięso jest skarbnicą kwasów z grupy omega-3 wspomagających pamięć, koncentrację oraz odporność. Są też niezbędne do produkcji tzw. hormonów szczęścia, serotoniny i dopaminy. Tak, jedzenie śledzi uszczęśliwia! I to nawet w małych porcjach – dzienne zapotrzebowanie na kwasy omega-3 pokrywa w pełni zaledwie 4-cm kawałek tej ryby. Jej mięso dostarcza także mnóstwo dobrze przyswajalnego białka oraz potasu, fosforu, wapnia, jodu i wit. D3.

Śledzie dostępne są najczęściej w postaci płatów w solance albo oleju i po takie właśnie warto sięgać, aby przyrządzić wigilijne potrawy czy świąteczne przekąski. Najlepsze są grube i mięsiste, pozbawione skóry płaty a là matias – uwaga, lepiej unikać takich z zalewy z dodatkiem octu, ponieważ są nieprzyjemnie twarde. Płaty zwykle wymagają wymoczenia w wodzie lub mleku – jak długiego, to zależy już tylko od stopnia ich słoności i preferencji smakowych.