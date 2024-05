Wyłączenia prądu w małopolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 14.05

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w małopolskim 14.05? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 14.05 w małopolskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w małopolskim.

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków Kraków ul. Lubocka, Burzowa, Łazowa

14.05 od godz. 8:00 do 14:00 Kraków ul. Kantorowicka, Zakole

15.05 od godz. 8:00 do 14:00 Kraków ul. Zakole

16.05 od godz. 8:00 do 14:00 Kraków ul. Hektar, Sawy-Calińskiego

16.05 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków ul. Dobrego Pasterza 8, 12, 14, 16, 18, 20 i 24 oraz ul. Dominikanów 2, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24 i 31

17.05 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków ul. Dominikańska 4

20.05 od godz. 4:30 do 7:30 Nowy Sącz w Nowym Sączu ulica Radziecka numery: 29B, 29C, 31A, 31B, 31C i okoliczne.

17.05 od godz. 7:00 do 13:00 w Nowym Sączu, ul. Zdrojowa, budynek nr 14 i sąsiednie- zasilane ze złącza kablowego nr 1047

20.05 od godz. 7:00 do 10:00

w Nowym Sączu ulica Batalionów Chłopskich numery nieparzyste od 11 do 21, Okulickiego numery 2, 4, 6 i okoliczne.

21.05 od godz. 7:00 do 13:00 w Nowym Sączu, ulica Kraszewskiego, budynek nr 44

22.05 od godz. 7:00 do 8:00 w Nowym Sączu, ulica Kraszewskiego, budynek nr 44

22.05 od godz. 18:00 do 19:00 w Nowym Sączu ulica Grunwaldzka numery: 156C, 156D, 158C, 158D, 158E i okolice.

28.05 od godz. 7:00 do 12:00 Tarnów Wola Rzędzińska, LKS Wolania, strona północna od drogi

14.05 od godz. 8:00 do 11:00 ZBYLITOWSKA GÓRA ULICA SKOTNIK, Zbylitowskich, Dunajcowa, Kościelna, Kasztanowa, Podgórska, Jaworowa, Ojca Franciszka Kaweckiego

14.05 od godz. 9:00 do 13:00

Wola Rzędzińska, Bloki obok stacji, HIT-POL

15.05 od godz. 8:00 do 11:00 Zbylitowska Góra ulica Krakowska, Koszyce Wielkie ulice Mikołajczyka, Perłowa, Kryształowa,

20.05 od godz. 7:30 do 12:00

Zbylitowska Góra ulica Krakowska, Koszyce Wielkie ulice Mikołajczyka, Perłowa, Kryształowa,

20.05 od godz. 7:30 do 12:30 ZGŁOBICE Dunajcowa, Słoneczna, Spokojna, Liściasta, Zgłobicka, Kręta

20.05 od godz. 12:30 do 14:00 powiat bocheński Łomna, wieś - Granice, kierunek Borówna

14.05 od godz. 8:00 do 14:00 Łomna, wieś - kierunek Kobyle

14.05 od godz. 13:00 do 15:00 Sobolów wieś, kierunek Wola Nieszkowska

15.05 od godz. 8:00 do 10:00 Sobolów, wieś, przysiółek Zonia

15.05 od godz. 10:00 do 14:00 Wola Nieszkowska wieś, domy wzdłuż drogi w kierunku OSP

15.05 od godz. 13:00 do 15:00 Wyżyce w kier. Niedar

16.05 od godz. 7:30 do 18:00 Łazy, wieś w kierunku szkoły oraz dalej Rzezawy, Ochotnicza Straż Pożarna, szkółka roślin

m. Rzezawa ulica Górska

17.05 od godz. 9:00 do 12:00

Łazy, wieś w kierunku szkoły oraz dalej Rzezawy, Ochotnicza Straż Pożarna, szkółka roślin

miejscowość Rzezawa ulica Górska

17.05 od godz. 9:00 do 12:00 BOCHNIA ULICE KRZĘCZKÓW, OGRODOWA

20.05 od godz. 8:00 do 11:00 Mikluszowice kier. remiza

20.05 od godz. 8:00 do 15:30 Pogwizdów, w kierunku lasu Kopalińskiego, Nieszkowice Wielkie przysiółek Brzeziny

20.05 od godz. 9:00 do 16:00 Trzciana, wieś - od Potoku Saneckiego w kierunku Ujazdu, przysiółek Zarzecze

22.05 od godz. 8:00 do 10:30 Lipnica Dolna - od Gosprzydowej, przysiółek Herody w kierunku Lipnicy Murowanej.

22.05 od godz. 11:30 do 14:00

Łapczyca, wieś kierunek Moszczenica, przysiółek Przyłanki

23.05 od godz. 8:00 do 10:00 powiat brzeski Morzychna.

15.05 od godz. 8:30 do 14:00 Miejscowość GNOJNIK firma PAGEN, Elektrownia fotowoltaiczna Biesiadki

15.05 od godz. 9:00 do 14:00

SUFCZYN, wieś - kierunek Szkoła, okolice Szkoły

17.05 od godz. 8:00 do 11:00 Brzesko, ulica Bartosza Głowackiego od ulicy Solskiego kierunek Jadowniki, serwis TECHKAR

Jadowniki, ulica Krakowska od Brzeska w kierunku Orlenu, część ulicy Bernackiego oraz Sportowej

17.05 od godz. 12:00 do 16:00 CZCHÓW, ulice: Zapora, Pęcherska Góra, Kolonia, Słoneczny Stok

21.05 od godz. 11:00 do 12:00 powiat chrzanowski Trzebinia ulice: Tuwima, Prusa

14.05 od godz. 7:30 do 9:30 Chrzanów ulice: Oświęcimska część, Kroczymiech część

14.05 od godz. 8:00 do 13:00 Trzebinia, ul. Tuwima. 14.05 od godz. 9:30 do 11:00 Trzebinia ulice: Krakowska część, Kamieniec, Wiśniowa, Głogowa, Topolowa, Młoszowska część

14.05 od godz. 11:00 do 13:00 Libiąż ulice: Jazdówka 6 i 6A

15.05 od godz. 8:00 do 13:30

Chrzanów ulice: Borowcowa, Skalna, Żurawiec

15.05 od godz. 8:00 do 16:00 Kąpiele, Kąpiele Przeczna Droga

16.05 od godz. 7:00 do 17:00 Libiąż ulice: Szybowcowa, Jaworowa,

16.05 od godz. 8:00 do 9:00 Libiąż ulice: Jaworowa, Myśliwska,

16.05 od godz. 9:00 do 10:30 Libiąż ulice: Wolności, Jazdówka, Słoneczna,

16.05 od godz. 10:30 do 14:30 Chrzanów ulice: Europejska część, Bereska część

17.05 od godz. 8:00 do 10:00 Luszowice ulice: Powstańców Warszawy, Wspólna, Wiosenna, Jesienna, Zimowa, Bociania, Pawia

17.05 od godz. 8:00 do 13:00

Luszowice ulice: Dąbrowa,

17.05 od godz. 8:00 do 15:00 Brodła W rejonie ulic: Przy Galerii, Storczykowa, Krucza, Saska, Sokoła, Galicyjska, Orla, Gołębia, Kasztelańska

20.05 od godz. 8:00 do 14:00 Balin ulice: Wyzwolenia, Zaułek, Głogowa, Dębowa, Wiśniowa, Szewska, Urocza, Ciasna, dwudziestego drugiego Stycznia,

20.05 od godz. 8:15 do 12:30

Grojec ul. Pańska, Głowackiego, Łąkowa, Polec, Kręta, Sobieskiego, Rolna, Pasternik. Łączna, Ruczaj, Zawiła

5.12 od godz. 8:00 do 11:00 Chrzanów ul. Grunwaldzka 12, 14a,

5.06 od godz. 8:00 do 16:00 Mirów Ul: Wojtyły, Św. Barbary, Bajeczna, Strug, Edukacyjna, Tęczowa, Piaseczna

5.12 od godz. 8:00 do 14:00 powiat dąbrowski Oleśnica od strony Wielopola, Wielopole od strony Oleśnicy

15.05 od godz. 9:00 do 13:00 powiat gorlicki w miejscowości Szymbark okolice numeru 48 oraz odbiorca zasilany ze złącza ZK-20963.

14.05 od godz. 9:00 do 12:00 w miejscowości Zagórzany, budynki numery: 758, 814, 830 i sąsiednie

15.05 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Ropa, budynki położone nad byłym SKR-em od numerów: 264, 528, 763 kierunek Chełm kolejno do numerów: 553, 551 i okoliczne

15.05 od godz. 9:00 do 12:00

w miejscowości Klimkówka numer 329 zasilany ze złącza kablowego 3774 i okoliczne.

17.05 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Biesna osiedla: Las, Górki i okolice.

17.05 od godz. 9:00 do 11:00 w Gorlicach ulica Tęczowa numery: 25, 43, 45, 47, 51 i okoliczne.

20.05 od godz. 8:00 do 12:00 w Bobowej ulice: Bohaterów Bobowej od ulicy Grunwaldzkiej do skrzyżowania z ulicą Widok, Polna, Potok, Nowa, Stawowa od strony Nowej i okolice.

20.05 od godz. 8:00 do 13:00

w miejscowości Bobowa ulica Słonecznikowa numer 15A, budynki zasilane ze złączy kablowych numery: 13848, 20754, 15291, 22817 i okoliczne.

20.05 od godz. 9:00 do 12:00 w miejscowościach: Kobylanka od strony Dominikowic oraz Dominikowice od strony Kobylanki- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

28.05 od godz. 7:00 do 8:00

w miejscowościach: Kobylanka, od strony Dominikowic, numeru 211 kolejno kierunek Kościół do sklepu, numeru 210, Dominikowice, od numerów: 475, 640, 2, 6 kolejno kierunek Rozbój do numeru 252 oraz kierunek Kościół do numeru 70 i okoliczne

28.05 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowościach: Kobylanka od strony Dominikowic oraz Dominikowice od strony Kobylanki- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

28.05 od godz. 15:00 do 16:00 powiat krakowski Zielonki ul. Malownicza, Osiedle Lawendowe od 14A do 14J, od 18A do 18G, od 20A do 20J, ul. Na Piaski, ul. Złote Piaski ul. Długoposlka 28 i 21A

14.05 od godz. 7:30 do 14:00 Zielonki ul. Na Piaski 48, od 59A do 59K, od 61A do 61K, od 63A do 63K

14.05 od godz. 7:30 do 14:00

Zielonki ul. Malownicza, Osiedle Lawendowe od 14 do 14J, od 18 do 18G, od 20 do 20J, ul. Na Piaski, ul. Złote Piaski ul. Długopolska 28 i 21A

14.05 od godz. 7:30 do 14:00 Zielonki ul. Na Piaski 48, od 59 do 59K, od 61 do 61K, od 63 do 63K

14.05 od godz. 7:30 do 14:00 Zabierzów ul. Polna, Zawiła, Zacisze, Do Sheriffów, Pogorzany, Wilkie Pola, Lotniskowa, Krzyżowa, Południowa, Ładna, Jodłowa, Widokowa, Brzozowa, Konorwie, Kamienna, Białych Brzów, Ogródki działkowe, oś. Leśna Polana

14.05 od godz. 7:30 do 9:00

Zerwana ul. Trzaski, Wola Więcławska ul. Bracka, Błękitna

14.05 od godz. 8:00 do 11:00 Maciejowice Obwód w kierunku szkoły obwód 2 będzie wyłączony do godz. 15

14.05 od godz. 8:00 do 12:00

Tropiszów przy drodze w kierunku kolonii "Przymiarki"

14.05 od godz. 8:00 do 13:00 Kamień ul: Piaski, Rubinowa, Olchowa, Szkolna, Spacerowa, Dąbrowa przy Spacerowej, Szlak numery parzyste oraz okolice w/w ulic

14.05 od godz. 8:00 do 14:00 Zabierzów ul. Polna, Zawiła, Zacisze, Do Sheriffów, Pogorzany, Wilkie Pola, Lotniskowa, Krzyżowa, Południowa, Ładna, Jodłowa, Widokowa, Brzozowa

14.05 od godz. 8:00 do 16:00 Frywałd Od sklepu do leśniczówki - " Kopce"

14.05 od godz. 8:00 do 14:00 Rudawa ul. Osiedlowa

14.05 od godz. 9:30 do 14:00 Masłomiąca ul. Akacjowa, Miodowa, Długa, Wichrowe Wzgórze, Kolorowa, Krótka, Kwiatowa

14.05 od godz. 11:00 do 14:00 Maciejowice Obwody w kierunku Łuczyc, Lasu. obw. 2 wyłączony od godz. 8;00

14.05 od godz. 12:00 do 15:00 Zabierzów ul. Polna, Zawiła, Zacisze, Do Sheriffów, Pogorzany, Wilkie Pola, Lotniskowa, Krzyżowa, Południowa, Ładna, Jodłowa, Widokowa, Brzozowa, Konorwie, Kamienna, Białych Brzów, Ogródki działkowe, oś. Leśna Polana

14.05 od godz. 16:00 do 17:30

Frywałd Od sklepu do leśniczówki - " Kopce"

15.05 od godz. 8:00 do 14:00 Ratajów, Domiarki , Miłocice

15.05 od godz. 8:00 do 11:00 Stręgoborzyce okolice stacji pierwszej przy głównej drodze od Rudna Górnego

15.05 od godz. 8:00 do 13:00 Cholerzyn nr 509 oraz okolice w/w adresów, Kryspinów ul: Balicka 26, 28, Urocza, Radosna, Cichy Kącik, Pod Borem, Długa oraz okolice w/w ulic

15.05 od godz. 8:00 do 14:00

Kamień ul. Rubinowa, Plac Wolnica, Piaski od Szkolnej do Kanoników, Kanoników Regularnych od Piaski do skrzyżowania, Olchowa Od Rubinowej do Szkolnej,

15.05 od godz. 8:00 do 14:00 Prandocin Iły-Sosnówka, Glinica, Pojałowice

15.05 od godz. 9:00 do 13:00 Zadroże: 150, 150A, 234, 240, 243, i od 179 do 196B

16.05 od godz. 8:00 do 14:00

Mogilany ulica Świątnicka 20 do 72 i 19 do 61, Cegielniana, Leśna, Górska, Klonowa.

16.05 od godz. 8:00 do 14:00 Zagacie ul. Strażacka, Skowronki, Pod Skałą, Łączna 15, 23, 26, Jodłowa, Szlak Królewski, Wędzichówka, Górska, Św. Franciszka i okolice w/w adresów

16.05 od godz. 8:00 do 14:00 Rudno Ul: Na Zbójnik, Widokowa, Leśna, Sosnowa, Studzienna, Jurajska

16.05 od godz. 8:00 do 14:00 Wielmoża ul. Krótka, ul. Grocka 1 i 4, ul. Szkolna 61

16.05 od godz. 8:00 do 14:00 Złotniki obw1 kier Igołomia (po tej stronie szosy co stacja) (obw napow)

16.05 od godz. 8:00 do 16:00 Zagacie ul. Św. Jana Pawła II, Dąbrowa Szlachecka ul. Morwowa, Św Jana Pawła II od Zagacia do Szkolnej, Nasza, Rodzinna

16.05 od godz. 8:00 do 17:00

Zaborze od numeru 32 do 34M

16.05 od godz. 8:00 do 18:00 Liszki ul. Mazurowa 65, Kryspinów ul. Polnych Maków 82, 84, 90

16.05 od godz. 10:00 do 16:00 Zaborze przy lesie

17.05 od godz. 8:00 do 9:00 Modlnica ul. Jurajska 61-61E

17.05 od godz. 8:00 do 14:00 Wielmoża ul. Poprzeczna od 44 do 70, Stacja Benzynowa, Sklep "u Karola", ul. Długa od 1 do 64.

17.05 od godz. 8:00 do 14:00

Zielonki ul. Długopolska od 1 do 18, 18A, Kraków ul. Zielone Wzgórze nr 38, 36, 34, 34A, 34B

17.05 od godz. 8:00 do 14:00 Piekary nr domów 286 i 294

17.05 od godz. 10:00 do 17:00 Łuczyce ul. Kwiatowa, Różana, Palmowa

17.05 od godz. 10:00 do 17:00

Januszowice POM

17.05 od godz. 12:00 do 15:00 Kopanka ulica Skawińska 101 do 137 i 84 do 116,Słoneczna, Wspólna 3 i 8

20.05 od godz. 8:00 do 14:00 Brzezie ul. Kluczwody, Żródlana, Nad Potokiem, Osiedlowa

20.05 od godz. 8:00 do 17:00 Wołowice domy przy skrzyżowaniu dróg: Przy Dworze i Cyprysowa

20.05 od godz. 10:00 do 13:00 Krasieniec Zakupny ul. Kalinowa, Topolowa

21.05 od godz. 8:00 do 13:00 Zalas ul. Garncarska, Studzienna, Słoneczna

21.05 od godz. 9:30 do 14:00 Zielonki ul. Gryczana 30, 30A, 32, 32A, 33, 35, 37, 37A, 39, 41, ul. Pękowicka 29, 61, 140, 184, 186A, 190A, 192, 198A, 200, 200A, od 202 do 202C, ul. Na Popielówkę 29, od 29A do 29I, 31, od 31 do 31I, od 33 do 35, od 43/1 do 43K/2, 44, 44A, 44B, 44C, 23(nowe osiedle), 25-25L (Słoneczna Popielówka), 1, 2, 3, 4 (budowa), kontenery S52, 7-7J, 9-9N, 11-11N.

30.04 od godz. 8:00 do 12:00

Zagacie Bańdy, Pod Górkami, Tałachy, Podskale, Kucie, Grzesiaki, Oczkosie, Nowa Wieś Szlachecka od ul. Lisieckiej w kierunku Zagacia, Dąbrowa Szlachecka Kukułówka, Wołowice Podzagacie, Czworak, Podedwór, Skotnia, Karasiówka, Przebińdówka, Krzemiennik, Komalówka, Dziadówka

22.11 od godz. 7:00 do 9:00 Zagacie Bańdy, Pod Górkami, Tałachy, Podskale, Kucie, Grzesiaki, Oczkosie, Nowa Wieś Szlachecka od ul. Lisieckiej w kierunku Zagacia, Dąbrowa Szlachecka Kukułówka, Wołowice Podzagacie, Czworak, Podedwór, Skotnia, Karasiówka, Przebińdówka, Krzemiennik, Komalówka, Dziadówka

22.11 od godz. 17:00 do 19:00

powiat limanowski w miejscowości Laskowa, osiedla: Równia, Nadole i okolice

14.05 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Limanowa ulice: Walecznych i Jabłoniecka wraz z przyległymi.

14.05 od godz. 12:00 do 14:00 w miejscowościach: Krasne-Lasocice osiedla: Łęg, Podgrobla i Sadzawki od strony Podgrobla, Słupie budynek 106 i okolice.

15.05 od godz. 8:00 do 15:00

w miejscowości Laskowa, osiedla: Sławetówka, Na Górze, Wróble i okolice

15.05 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Przenosza od okolic budynku numer 48 wzdłuż drogi w stronę Skrzydlnej do okolic numeru 6.

15.05 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowościach: Krasne-Lasocice osiedla: Łęg, Podgrobla Sadzawki od strony Podgrobla, Poręby, Słupie osiedla Podczacze, część osiedla Podlesie od strony Krasne-Lasocice oraz numery: 67, 69, 79, 101, 107 i okoliczne.

15.05 od godz. 15:00 do 17:00 w części miejscowości Męcina, osiedla: Łęgi, Bukowiec, Wygonki, Podgórze, Zagórze, Stawiska, Miczaki Dolne, Olekse, okolice Kopalni, Liptakówka, Łazy, Widanki, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

16.05 od godz. 6:30 do 9:00 w miejscowościach: Kłodne oraz Męcina od strony Kłodnego i okolice.

16.05 od godz. 8:00 do 10:00

w miejscowościach: Kłodne- okolice: szkoły, kościoła i osiedle Moczary oraz Męcina od strony osiedla Moczary

16.05 od godz. 8:00 do 18:00 w części miejscowości Laskowa, od strony Kamionki Małej, osiedla: Jabłoniec, Wyrąb oraz okolice piekarni

16.05 od godz. 9:00 do 14:00 w części miejscowości Męcina, osiedla; osiedla Bukowiec, Wygonki, i okolice

16.05 od godz. 9:00 do 15:30 w części miejscowości Męcina, osiedla: Łęgi, Bukowiec, Wygonki, Podgórze, Zagórze, Stawiska, Miczaki Dolne, Olekse, okolice Kopalni, Liptakówka, Łazy, Widanki, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

16.05 od godz. 15:00 do 18:00

w miejscowościach: Kłodne oraz Męcina od strony Kłodnego i okolice.

16.05 od godz. 16:00 do 18:00 w miejscowościach: Ochotnica Dolna, od okolic cmentarza w kierunku: Ochotnicy Górnej i Zasadnego, Kamienica, osiedla: Klenina, Zawiersze i okolice

17.05 od godz. 7:30 do 9:00

w miejscowości Raba Niżna osiedla: Mardauszówka, Maczugówka, Do Bajki, Ślusarzówka i okolice.

17.05 od godz. 8:00 do 17:00 w miejscowościach: Ochotnica Dolna, od okolic cmentarza w kierunku: Ochotnicy Górnej i Zasadnego, Kamienica, osiedla: Klenina, Zawiersze i okolice

17.05 od godz. 14:00 do 15:00 w Kamienicy osiedla: Majery, Wójciaki Niżnie i Wyżnie, Koźlówka, Sopaty, Pierzgi, Szczeltów i okolice.

20.05 od godz. 8:30 do 12:00 na granicy miejscowości: Laskowa, Młynne, osiedla: Bania, Królikówka, Cisowe i okolice

21.05 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Rozdziele osiedla: Dział, Adamczyki, w miejscowości Laskowa: Laskowa Górna i okolice.

22.05 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Młynne przysiółek Podlas wraz z okolicznymi, w miejscowości Laskowa przysiółek Załpa od strony Młynnego.

23.05 od godz. 9:00 do 14:30

powiat miechowski Siewierz ul. Żwirki i Wigury od nr 46 do nr 70, Towarowa od 2 nr do nr 11, Kolejowa od nr 34 do nr 56, Pielecka od nr 1 do 2nr 7, Przemysłowa, Sportowa.

14.05 od godz. 8:00 do 13:00 Siewierz ul. Kielecka od nr 28 do nr 132, Zdrojowa, Źródlana, Nowa, Klubowa, Leśna, Mostowa, Krzywa, Strażacka, Wąska, Kolejowa od nr 1 do nr 39,

14.05 od godz. 8:00 do 13:00 Siewierz ul. Łysa Góra.

15.05 od godz. 8:00 do 13:00

Niegowonice ul. Starowiejska nr 3, Nowowiejska, Krótka, Lipowa, Ogrodowa, Partyzantów, Słoneczna, Spokojna, Strażacka, Kościuszki od ulicy Pilickiej do ulicy Nowowiejskiej.

15.05 od godz. 8:00 do 13:00 Niegowonice ul. Niwa Zagórczańska, Dąbrowska nr 52, 53,

16.05 od godz. 8:00 do 13:00

Chruszczobród ul. 9-go Maja, Krzywa, Wesoła, Zielona, Sportowa, 20-go Stycznia, Powiatowa od nr 1 do nr 34, Reja od nr 2 do nr 10, Orzeszkowej, Mickiewicza od nr 1 do nr 39

20.05 od godz. 8:00 do 13:00 Mrzygłód ul. Kopalnia

20.05 od godz. 8:00 do 13:00 Kosowska Niwa ul. Nowowiejska od nr 51 do nr 89

21.05 od godz. 8:00 do 13:00 powiat myślenicki Myślenice ulica Leśna od stacji transformatorowej do ulicy Parkowej po obu stronach drogi, ulica Jodłowa, ulica Parkowa

14.05 od godz. 8:00 do 14:30 Siepraw ul. Topolowa 18, 20, Zawada dz.595/2

15.05 od godz. 8:00 do 16:00 Zawada Morgi kierunek Stolarnia i kierunek Borzęta

16.05 od godz. 8:00 do 16:00 Więciórka Kościół kierunek Tokarnia

17.05 od godz. 8:00 do 14:30

Krzywaczka kierunek Bęczarka

17.05 od godz. 10:00 do 16:00 Jasienica ul. Kalinowa, Topolowa

20.05 od godz. 10:00 do 13:00 Droginia obwód nN nr. 1 kier. Łęki, droga główna

22.05 od godz. 9:00 do 16:00 Zasań stacja 32637, obwód nN nr.3 budynek: Zasań dz. 319/13

24.05 od godz. 9:00 do 12:00 Zawada Kopań

27.04 od godz. 7:00 do 14:30 Poznachowice Szklarnia

24.06 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Lubień role Susiowa, Pustelnikowa, Pustki, Karpieńcowa i okolice.

19.01 od godz. 13:00 do 15:30

powiat nowosądecki w części miejscowości Znamirowice, od przysiółka Patelnia w kierunku przysiółka Załęże Wyżne i Tabaszowej oraz budynki położone na granicy miejscowości: Znamirowice, Tabaszowa- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

14.05 od godz. 7:00 do 8:00

w miejscowościach: Łącko: przysiółki: Cebulówka, Wójcikówka, Zawodzie, Zarzecze, przysiółki: Wierchy Zarzeckie, Pogorzelina, Maszkowice, przysiółek Wyrobiska i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

14.05 od godz. 7:00 do 8:00 w miejscowości Kunów ulice: Falkowska, Wierchowina, Kolorowa, Sołtysówka i okolice.

14.05 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Rytro osiedla: Pomakowica, Łomy i okolice.

14.05 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Marcinkowice budynki 47, 435 wraz z sąsiednimi.

14.05 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Mszalnica przysiółki: Śmigajka Niżna, Śmigajka Wyżna, Zalas, Góry, Zagóra, budynki na granicy miejscowości Mszalnica oraz Mystków i okolice.

14.05 od godz. 11:00 do 14:00 w miejscowości: Rytro osiedle: Życzanów, w miejscowości Wola Krogulecka osiedla: Brzezowica, Dzielnica, Głęboki Jar i okoliczne.

14.05 od godz. 11:00 do 14:00

w miejscowościach: Łącko: przysiółki: Cebulówka, Wójcikówka, Zawodzie, Zarzecze, przysiółki: Wierchy Zarzeckie, Pogorzelina, Maszkowice, przysiółek Wyrobiska i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

14.05 od godz. 14:00 do 15:00 w części miejscowości Znamirowice, od przysiółka Patelnia w kierunku przysiółka Załęże Wyżne i Tabaszowej oraz budynki położone na granicy miejscowości: Znamirowice, Tabaszowa- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

14.05 od godz. 16:00 do 17:00 w miejscowościach: Łącko: przysiółki: Cebulówka, Wójcikówka, Zawodzie, Zarzecze, przysiółki: Wierchy Zarzeckie, Pogorzelina, Maszkowice, przysiółek Wyrobiska i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

15.05 od godz. 7:00 do 8:00

w części miejscowości Stary Sącz- okolice Kąpieliska Stary Sącz Stawy- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

15.05 od godz. 7:30 do 8:30 w części miejscowości Sucha Struga, osiedla: Za Zamkiem, Pod Zamkiem, Zazamcze oraz budynki w kierunku osiedli Dział i Pustki.

15.05 od godz. 8:00 do 11:00

w miejscowościach: Siołkowa numery: 409, 534, 570, w Grybowie osiedle Na Stoku, ulica Kazimierza Wielkiego numery: 53, 69, 70, 71, 72, 74, 74A, 79, 80, 81 budynek Gazowni wraz z sąsiednimi.

15.05 od godz. 8:00 do 11:00 w Grybowie: osiedle Na Stoku numer 49 wraz z sąsiednimi, ulica Kazimierza Wielkiego numery: 62, 64, 65, 66, 82, 83, 84, 85, 86, 87,88, 89 i okoliczne.

15.05 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Muszynka od okolic numeru 58 do okolic numeru 27 po obu stronach drogi wraz z przyległymi.

15.05 od godz. 8:00 do 17:00 w części miejscowości Obłazy Ryterskie osiedle Basistówka, cześć osiedla Kordowiec i okolice, oraz w miejscowości Młodów, okolice przejazdu kolejowego od strony Obłazów Ryterskich oraz od przejazdu w kierunku peronu PKP.

15.05 od godz. 11:00 do 14:00

w miejscowościach: Łącko: przysiółki: Cebulówka, Wójcikówka, Zawodzie, Zarzecze, przysiółki: Wierchy Zarzeckie, Pogorzelina, Maszkowice, przysiółek Wyrobiska i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

15.05 od godz. 14:00 do 15:00 w części miejscowości Stary Sącz- okolice Kąpieliska Stary Sącz Stawy- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

15.05 od godz. 15:00 do 16:00 w miejscowości Mystków numer 492 i sąsiednie.

16.05 od godz. 7:00 do 13:00 w miejscowości Krużlowa Wyżna osiedla: Karczyska, Potoki i okolice osiedla Równia, w miejscowości Stara Wieś osiedla: Podgranice , Bania i okolice.

16.05 od godz. 8:00 do 10:00

w miejscowości Sucha Struga osiedla: Kretówki, Za Halą i okolice.

16.05 od godz. 8:00 do 11:00 część miejscowości Wielopole osiedle Wielopole Górne, budynki od strony Klimkówki oraz budynki w kierunki Wielopola Niżnego.

16.05 od godz. 8:00 do 12:00

w miejscowości Łącko, osiedla: Krakowska- "górna" cześć, Grabie i okolice, Maszkowice budynek nr 129

16.05 od godz. 8:00 do 12:00 w miejscowości Powroźnik numery 94C, 94E i okoliczne.

16.05 od godz. 8:00 do 14:00 w Chełmcu ulica: Krótka numery: 45, 57, 61 i okoliczne.

16.05 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Tropie budynek zasilany ze złącza kablowego nr. 366871 i okoliczne.

16.05 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Florynka budynki zasilane ze złącza kablowego 14585 okolice numeru 389.

16.05 od godz. 10:00 do 13:00 w miejscowościach: Stary Sącz, ulice: Piaski, Trakt Św. Kingi od strony ulicy Piaski oraz Myślec, budynki numery: 7, 47, 77 i okoliczne- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

17.05 od godz. 6:30 do 7:30

w części miejscowości Muszynka, budynki numery od 61 do 33, i okolice

17.05 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Cieniawa okolice numeru 348 oraz budynki zasilane ze złączy kablowych numery: 24985 i 24986.

17.05 od godz. 8:00 do 12:00 w miejscowości Korzenna osiedle Pogwizdów, budynki nad Pływalnią oraz po drugiej stronie OSP, od boiska orlik po obu stronach drogi do okolic Delikatesów Centrum.

17.05 od godz. 8:00 do 14:00 w części miejscowości Muszynka, budynki od numeru 27 do 11, i okolice

17.05 od godz. 8:00 do 17:00

w miejscowościach: Stary Sącz, ulice: Piaski, Trakt Św. Kingi od strony ulicy Piaski oraz Myślec, budynki numery: 7, 47, 77 i okoliczne- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

17.05 od godz. 16:00 do 17:00

część miejscowości Gołkowice Górne oraz Gołkowice Dolne budynki od Ronda w kierunku mostu na Dunajcu i okoliczne.

20.05 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Królowa Polska, przysiółki: Góralówka, Gajdosówka, Buczakówka, Urodówka, Szczecinówka i okolice

21.05 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Łabowa od okolic budynku nr 264, do góry, wzdłuż drogi na Uchryń po obydwu stronach i okolice.

21.05 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Biała Niżna osiedle Brzezie i okolice.

21.05 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Królowa Górna, przysiółki: Chebdówka, Pagorek oraz okolice kościoła

21.05 od godz. 11:00 do 14:00 w miejscowości Gródek osiedla: Kopernakówka, Molówka, Koszykówka, Liszkówka, Sołtysie i okolice.

21.05 od godz. 11:00 do 14:00 w miejscowościach: Kamionka Wielka, od okolic: Kościoła, Cmentarza w kierunku Boguszy, przysiółki: Bania, Rachelówka, Rozmusie, Podlipa, Janówka oraz Mystków, przysiółek Skała i okolice

22.05 od godz. 8:00 do 11:00

w miejscowościach: Mszalnica, przysiółki: Kruczki Wyżne, Olszyny, Stapianki, Łąki, Doliny i sąsiednie, Królowa Polska- okolice szkoły

22.05 od godz. 11:00 do 14:00 w miejscowości Gostwica osiedle Zagrody, okolice szkoły podstawowej w kierunku Długołęki do okolic numeru 370.

23.05 od godz. 7:00 do 13:00 w miejscowości Cieniawa budynek numer 383 i okolice.

23.05 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Frycowa budynki numery: 81, 285, 286, 287 i okoliczne.

24.05 od godz. 7:00 do 13:00

powiat nowotarski w Nowym Targu ulica Jana Pawła II budynki 113 i 115 wraz z okolicznymi - krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania.

14.05 od godz. 8:00 do 9:00 w miejscowości Bańska Niżna, ulice: Brzyzek, Kantorówka, Papieska od strony Kantorówki wraz z przyległymi

14.05 od godz. 8:30 do 10:30

w Rabce-Zdroju, ul. Piłsudskiego od strony Orkana

14.05 od godz. 8:30 do 13:00 w miejscowościach: Spytkowice od strony miejscowości Wysoka oraz Wysoka od strony Spytkowic

14.05 od godz. 8:30 do 15:00 w Nowym Targu ulice: Wojska Polskiego numery od 14 do 24, Spokojna numery od 6 do 16 i od 3 do 17, Solidarności numery 47,47A i sąsiednie.

14.05 od godz. 9:00 do 13:00 w Nowym Targu ulica Jana Pawła II budynki 113 i 115 wraz z okolicznymi - krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania.

14.05 od godz. 17:00 do 18:00 w miejscowości Zaskale. ulice; Polna, Kościuszki, oraz Wojtyły od 98 do 130,

15.05 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowości Niedzica-Zamek ulice: Słoneczna, Świętego Andrzeja, Zamkowa numer 16, Nad Zalewem od okolic OSP do numeru 72 i okoliczne.

15.05 od godz. 9:00 do 17:00

w miejscowości Skawa, role: Łopatkówka, Kozłówka i okolice

16.05 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Rabka-Zdrój ulice: Kręta, Piłsudskiego, Jana Pawła II w okolicach straży pożarnej.

16.05 od godz. 8:30 do 17:00 w Nowym Targu, ul. Grel, budynek nr 61 i sąsiednie

16.05 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Skawa, role: Bielówka, Kozłówka, Łopatkówka i okolice

16.05 od godz. 12:00 do 16:00

w miejscowości Szaflary, ulice: Polna, Do Braci- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

17.05 od godz. 7:00 do 9:00 w miejscowości Szaflary, ulica Zakopiańska, od numeru 18 do 28 i od 35 do 40 i sąsiednie- okolice Gminy

17.05 od godz. 7:00 do 18:00 w miejscowości Skawa, role: Łopatkówka, Kozłówka i okolice

17.05 od godz. 8:00 do 16:00

w Rabce-Zdroju, cześć ulic: Zakopiańskiej, Podhalańskiej- okolice: Biura GS, Głównej Rozdzielni Energetycznej

17.05 od godz. 8:30 do 17:00 w miejscowości Ciche numery od 60 do 100 i okoliczne.

17.05 od godz. 11:00 do 15:00 w miejscowości Szaflary, ulice: Polna, Do Braci- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

17.05 od godz. 14:00 do 18:00 w miejscowości Skawa role: Kozłówka, Opatówka od strony Kozłówki i okolice.

20.05 od godz. 8:30 do 16:00 w miejscowości Chochołów od okolic numeru 318 wzdłuż drogi po obydwu stronach do okolic numeru 242.

20.05 od godz. 8:30 do 17:00 w miejscowościach: Spytkowice, role: Dubakówka, Sarkówka, okolice oczyszczalni, Skawa, rola Janiakówka i okolice

20.05 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Skawa role: Kozłówka, Opatówka od strony Kozłówki i okolice.

21.05 od godz. 8:00 do 16:00

w miejscowości Koniówka osiedla: Szewcówka, Płazówka i okolice.

21.05 od godz. 9:00 do 15:00 powiat olkuski Olkusz ul. Parcze od nr 27; Cegielniana od nr 38

17.05 od godz. 8:00 do 13:00 Olkusz ul. K.K. Wielkiego 22

19.05 od godz. 6:00 do 13:00 powiat oświęcimski Palczowice ulica Świętego Jakuba od numeru 79 do 51 i od numeru 82 do 56.

14.05 od godz. 8:00 do 15:00

Grojec ulica Skotnica, Kółkowa, Aleja Kasztanowa numer 50, 55 oraz działka nr 1306/6.

14.05 od godz. 8:00 do 15:00 Bulowice ulica Skotnica.

15.05 od godz. 8:00 do 14:00 Polanka Wielka ulica Stawowa, Wąska, Środkowa, Pólka 43, Dąbrowy.

15.05 od godz. 8:00 do 15:00 Witkowice ulica Brzozowa, Kwiatowa, Cicha, Karpacka.

16.05 od godz. 8:00 do 13:00

Grojec ulica Radziwił od numeru 12 do ulicy Kółkowej i od numeru 145 do ulicy Kółkowej.

17.05 od godz. 8:00 do 14:00 Przeciszów ulica Szkolna od numeru 28 do 74 i od 47 do 103.

17.05 od godz. 8:00 do 15:00 powiat proszowicki Nowe Brzesko kierunek piekarnia i kierunek budynek administracyjny

14.05 od godz. 8:00 do 16:00 Szklana

17.05 od godz. 7:30 do 16:00 Koniusza stacja trafo kolonia"Malina"

20.05 od godz. 7:30 do 16:00 powiat suski w miejscowości Osielec rola Głodkowa i okolice.

15.05 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Łętownia, budynek nr 723- zasilany ze złącza kablowego nr 13015

15.05 od godz. 9:00 do 16:00 powiat tarnowski Zalasowa, Resteuracja, ul. Karpacka budynki handlowe od nr 8 do 20

14.05 od godz. 11:15 do 14:30

Zalasowa, Restauracja, ul. Karpacka budynki handlowe od nr 8 do 20

14.05 od godz. 11:15 do 14:30 Wola Lubecka, Góry, Las Dębina, Platforma widokowa, rzeka Wolanka

15.05 od godz. 11:30 do 14:30 Ładna nr 82A, 84, 85, 88C, 90A

16.05 od godz. 7:30 do 15:00 Ładna nr 82A, 84, 85, 88C, 90A

16.05 od godz. 10:30 do 15:00

Turza przysiółek Zapołacze i Granice

17.05 od godz. 8:00 do 10:00 Rzepiennik Strzyżewski przysiółek Białówka, Tursko

17.05 od godz. 11:00 do 12:00 TRZEMESNA

20.05 od godz. 8:30 do 11:00 Wola Lubecka, Szkoła Podstawowa, Kościół, Winnica Piwnice, Stara Wieś, OSP

21.05 od godz. 8:00 do 11:30 BUJNE cała miejscowość.

21.05 od godz. 8:00 do 13:00 Czermna Pasterniki - Nadole

21.05 od godz. 9:00 do 13:00

Czermna Pasterniki - Nadole.

21.05 od godz. 9:00 do 13:00 Wąwóz Szwedzki, kierunek Rudka

21.05 od godz. 12:00 do 14:30 Wojnicz Wąwóz Szwedzki, kierunek Rudka

21.05 od godz. 12:00 do 14:30 Czermna Pasternik - Zakobyle, Załęże

23.05 od godz. 9:00 do 13:00 powiat tatrzański w miejscowości Biały Dunajec ulica Kościuszki numery od 59 do 78 i okolice.

14.05 od godz. 9:00 do 15:00 w miejscowości Jurgów budynki numery od 325 do 365 wraz z okolicznymi.

15.05 od godz. 8:30 do 15:00 w miejscowości Zakopane, ul. Ustup, od numeru 17 do 24 i sąsiednie

16.05 od godz. 8:30 do 15:00 w miejscowości Kościelisko ulica Nędzy-Kubińca numery 141, 141A, 141B zasilane ze złącza kablowego 15040 i okoliczne.

16.05 od godz. 11:00 do 17:00

w miejscowości Biała Tatrzańska, ul. Środkowa, od numerów: 210, 223 do numerów: 272A, 280 i okoliczne

17.05 od godz. 9:00 do 13:00 w Kościelisku ulice: Budzówka okolice numeru 30A, Królewska numery od 49 do 76 i okoliczne.

17.05 od godz. 9:00 do 17:00 w miejscowości Witów osiedla: W Potoku, Polana Biały Potok, Biały Potok od strony osiedla W Potoku i okolice.

20.05 od godz. 8:30 do 10:30

w miejscowości Zakopane, ul. Mrowce, od numeru 1 do 36A

20.05 od godz. 11:30 do 14:30 powiat wadowicki Roczyny ulica Słoneczna, Środkowa.

15.05 od godz. 8:00 do 15:00 Sosnowice ulica Sadowa, Dworska, Wadowicka od ulicy Nowej do okolic nr 22, 20, Krakowska od numeru 29 do 79, Sobieskiego od Krakowskiej do nr 12, Nowa numery 16, 20, 15 i okolica.

15.05 od godz. 9:00 do 12:00

Andrychów ulica Fabryczna, Tkacka od Torów kierunek Żwirki, Wyszyńskiego.

16.05 od godz. 8:00 do 15:00 Spytkowice i Bachowice ulica Wróblówki od numeru 1 do 19 i od 2 do 38.

16.05 od godz. 8:00 do 15:00 Paszkówka ulica Pałacowa okolice numerów 9, 20, 19, 26, 21, 25, 27, Leśna 2, Pasternik okolice numeru 2, Świętego Jana.

16.05 od godz. 9:00 do 12:00 Frydrychowice ulica Cyprysowa okolice numerów 14, 19 18, Bukowa od numeru 1 do 8, 10, 12, 16, Spokojna 1, 4, 5, 6, 7, 8.

16.05 od godz. 9:00 do 12:00 Andrychów ulica Dąbrowskiego od numeru 35A do 2, Kamieńcowa.

16.05 od godz. 9:00 do 15:00 Frydrychowice ulica Cyprysowa numeru 1 do 12, Cicha od 1 do 5 Centralna od numeru 93 do 107, Skup złomu , Krótka, ul. Św. Jana Pawła II, Floriańska.

16.05 od godz. 11:00 do 14:00

Ryczów ulica Spadzista, Krótka, Kręta, Ogrodowa, Szkolna, Jana Pawła II od numeru 48 do 18 i od 51 do 5.

17.05 od godz. 8:00 do 15:00 Mucharz numery 192, 265, 301, 189, 278, 200, 230, 229, 67-91, 190, 309, 234, 347, 334, 264, 222, 221, 241, 300, 285, 335, 343, 275, 276, 183, 258, 385, 182 i okolice.

17.05 od godz. 9:00 do 14:00

Rzyki Osiedle Za Kościołem.

21.05 od godz. 9:00 do 15:00 Frydrychowice ulica Cyprysowa, Centralna od Cichej do numeru 95, Cicha , Krótka, Jana Pawła II do Cmentarza, Bukowa do numeru 27, Spokojna do numeru 8, Sosnowa okolice numeru 5, 6, 7, 8, 9.

23.05 od godz. 8:30 do 14:30 Podolany od okolic posesji nr 62 i 120 oraz okolic posesji numer 67 i 71, dalej na północ aż do granicy z Polanką Hallera. Leńcze okolice posesji numer 374 i 269.

23.09 od godz. 8:30 do 14:00

Kalwaria Zebrzydowska ulica Świętego Floriana od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP, Królowej Jadwigi, Szewska, Podlesie od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP.

4.08 od godz. 9:00 do 11:00 powiat wielicki Wola Zabierzowska koło szkoły podstawowej, Straży Pożarnej

14.05 od godz. 7:00 do 8:00 Koźmice Wielkie w kierunku Koźmice Małe.

14.05 od godz. 8:00 do 16:00 Brzezie Gruszki

14.05 od godz. 9:00 do 14:00 Grodkowice ul. Wiejska ,Chmielna , Stawowa ,Potrawek

14.05 od godz. 9:00 do 14:00 w części Śledziejowice w kierunku Mała Wieś.

15.05 od godz. 7:00 do 8:00 Śledziejowice w kierunku Czarnochowice, Zabawa w kierunku Sułków, w części Strumiany w kierunku Śledziejowice, Czarnochowice w kierunku Wieliczka

15.05 od godz. 8:00 do 16:00 Grodkowice ulica Wiejska, Chmielna, Stawowa, Potrawek

15.05 od godz. 9:00 do 14:00

w części Śledziejowice w kierunku Mała Wieś.

15.05 od godz. 16:00 do 17:00 w części miejscowości Krakuszowice w kierunku Szczytniki.

16.05 od godz. 7:00 do 8:00

Brzezie ul. Podlesie

16.05 od godz. 8:00 do 14:00 w części miejscowości Wiatowice w kierunku Liplas, w części miejscowości Niegowić w kierunku Liplas

16.05 od godz. 8:00 do 16:00 w części miejscowości Krakuszowice w kierunku Szczytniki.

16.05 od godz. 16:00 do 17:00 w części miejscowości Cichawa w kierunku Książnice, w części miejscowości Książnice w kierunku Cichawa.

17.05 od godz. 7:00 do 8:00 Brzezie ul. Krakowska, Kościuszki, Jana Pawła II , Stroma

17.05 od godz. 8:00 do 14:00 w części miejscowości Cichawa kierunku Krakuszowice.

17.05 od godz. 8:00 do 16:00 w części miejscowości Cichawa w kierunku Książnice, w części miejscowości Książnice w kierunku Cichawa.

17.05 od godz. 16:00 do 17:00

Niepołomice ul. Trudna

18.05 od godz. 7:30 do 14:00 Targowisko

20.05 od godz. 8:00 do 14:00 Mikluszowice od remizy w kier. baru

20.05 od godz. 13:00 do 15:30

ZOBACZ KONIECZNIE Za to dostaniesz odszkodowanie w podróży

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!