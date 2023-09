Wyłowili ciało mężczyzny z Popradu w Żegiestowie. Ustalili jego tożsamość, a sekcja zwłok ma wykazać co było przyczyną jego śmierci Joanna Mrozek

Dryfujące ciało w rzece Poprad w Żegiestowie zauważyli turyści i wezwali służby. Zastępy z JRG w Krynicy Zdroju, OSP Żegiestów oraz OSP Muszyna przybyły na miejsce i przy pomocy specjalistycznego sprzętu wydobyli je na brzeg. Jak ustalono to 62-letni mieszkaniec Piwnicznej-Zdroju. Ciało zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych, które powinny wyjaśnić co było przyczyną śmierci.