Wyścig na Przehybę z Tomaszem Marczyńskim. Ponad 100 kolarzy-amatorów podjęło wyzwanie [ZDJĘCIA]

Jesteśmy ogromnie szczęśliwi, że mogliśmy spędzić z Wami ten cudowny dzień w Starym Sączu. Co tu dużo mówić - byliśmy pewni dobrej atmosfery, pięknej trasy, wspaniałych ludzi i efektów pracy Wyścigowej drużyny organizacyjnej, ale że do wszystkiego uda się też dołączyć TAKĄ pogodę...to było coś naprawdę wielkiego.

- piszą organizatorzy na swoim profilu na Facebooku.

Gratulujemy zwycięzcom - tym, którzy wygrali z czasem w swoich kategoriach i tym, którzy wygrali ze swoimi słabościami, osiągnęli swoje cele, nie przestraszyli się Przehyby. Ps. A wiecie co w tym wszystkim jest najlepsze? To, że na kolejny Wyścig nie musicie czekać do przyszłego roku. Widzimy się już za miesiąc w Niepołomicach (pamiętajcie o zapisach na www.wyscig.cc!)

No właśnie, w Niepołomicach 18 września będzie już czwarta edycja wyścigu. Tam trasa jest całkowicie płaska, do wyboru są dwa dystanse - 37 i 112 km.