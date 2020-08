Wysłanniczka krakowskiego Kina Pod Baranami będzie uczestniczyć w obradach jury festiwalu filmowego w Wenecji

Od 2010 r . sieć Europa Cinemas wybiera kina, których zadaniem jest rekrutacja młodych ludzi do unikatowego projektu 27 TIMES CINEMA. Kino Pod Baranami już po raz czwarty zostało wyróżnione i zaproszone do wytypowania swoich kandydatów na uczestników. Wskazana przez krakowskie kino kandydatka, Aleksandra Jodłowska, została wybrana przez prezydium Europa Cinemas do uczestnictwa w tegorocznej edycji projektu.

- Kino Pod Baranami pokazało mi co to znaczy kochać kino i chciałabym wykorzystać to podczas rozmowy z ludźmi innych narodowości, otoczyć się w filmie i w ludziach w nim zakochanych. Przekopałam Internet w celu dowiedzenia się jak najwięcej o tym, czego się mogę spodziewać, ale jedyne co wywnioskowałam to, że będzie dużo filmów, pizzy i przede wszystkim ciekawych osób. Udział w programie to dla mnie to szansa na poszerzenie horyzontów - mówi Aleksandra Jodłowska.

Organizatorami projektu są Parlament Europejski (fundator LUX Prize) oraz Venice Days i sieć kin Europa Cinemas, do której Kino Pod Baranami należy od wielu lat.